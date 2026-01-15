El Gobierno avanza con sanciones a Flybondi por cancelar vuelos sin aviso previo

En medio del malestar de miles de viajeros y más de 220 suspensiones en lo que va del año , el Gobierno nacional , a través de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) , labró actas de infracción a la empresa Flybondi "por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo".

La ANAC aplicó actas de infracción a la low cost por la cancelación de vuelos comerciales, en su rol como autoridad de control y fiscalización del transporte aéreo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Lo hizo tras varias semanas de reclamos de los usuarios a la compañía que, entre el 24 de diciembre de 2025 y el 8 de enero, registró demoras y cancelaciones en un total de 924 vuelos.

Según informaron desde el organismo, también se registraron quejas de pasajeros por distintos incumplimientos de la empresa que se lanzó en 2018 con la política de cielos de Mauricio Macri , que podrían derivar en sanciones adicionales . La ANAC recordó que los usuarios pueden presentar reclamos de manera gratuita a través de su sitio web oficial cuando consideren vulnerados sus derechos por parte de las aerolíneas.

Las actas de infracción son instrumentos administrativos labrados por funcionarios habilitados que certifican acciones inapropiadas u omisiones en la prestación del servicio. Su aplicación da inicio a un sumario administrativo y, en caso de comprobarse responsabilidades, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

El organismo continúa realizando un seguimiento mensual de las compañías aéreas y labrando actas ante incumplimientos en la prestación del servicio. Este mecanismo, que había quedado sin aplicación desde 2020, fue retomado por el Gobierno nacional para todas las líneas aéreas.

Desde la ANAC señalaron que el objetivo principal de estas sanciones es la protección de los pasajeros, aunque destacaron que el impacto final se reflejará en la medida en que las empresas cumplan con los servicios en tiempo y forma y se reduzca el promedio mensual de infracciones.

La historia de Flybondi

La low cost, con una capacidad aproximada de 180 asientos en sus aviones, busca dejar atrás la crisis financiera que la llevó desde octubre de 2023 a cancelar cientos de viajes. Pero aún siguen los problemas operativos para la empresa que desde su creación transportó a más de 17 millones de pasajeros.

En 2025, mejoró su desempeño, aunque fue la segunda más impuntual, detrás de Boliviana de Aviación (BOA), según un ranking de la firma Amadeus, que evaluó a 41 aéreas que operaron vuelos regulares en el país.

Alcanzó una puntualidad de 54,29%, lo que significa que 45,71% de sus vuelos sufrieron demoras o cancelaciones. A fines de 2024, la situación era peor: de cada 100, se cancelaban 10 por cuestiones internas.

Fuente: Agencia DIB