miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 17:41

Indec: la utilización de la capacidad instalada cayó al 57,7% en noviembre

Es un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2024: 62,3%. Además, fue el número más bajo desde marzo, cuando había registrado 54,4%.

Diarios Bonaerenses | Gastón M. Luppi
Por Gastón M. Luppi
Cayó el uso de la capacidad instalada, según el Indec.

En noviembre del año pasado la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 57,7%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2024, cuando había alcanzado el 62,3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, fue el número más bajo desde marzo, cuando había registrado 54,4%.

De acuerdo con la serie mensual, noviembre representa una caída respecto de octubre, cuando la capacidad instalada se había situado en 61%. A lo largo del año, el indicador mostró valores fluctuantes, con un pico en septiembre (61,1%) y una tendencia descendente hacia el cierre.

Entre los bloques sectoriales, la refinación del petróleo presentó el mayor nivel de utilización de la capacidad, con un 86,5%. También se ubicaron por encima del promedio general las industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%) y sustancias y productos químicos (57,8%).

Capacidad Instalada

Por debajo del nivel general se encontraron sectores como edición e impresión (50,6%), la industria automotriz (46,3%), productos del tabaco (44,9%), productos de caucho y plástico (41,0%), metalmecánica excepto automotores (39,9%) y productos textiles (29,2%).

En la comparación interanual, la metalmecánica excepto automotores mostró una de las principales incidencias negativas, con una caída desde el 50% en noviembre de 2024 al 39,9% en igual mes de 2025. Según el informe, esta baja se vincula con una menor demanda local y con el aumento del ingreso de productos importados, de acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero.

El relevamiento de la utilización de la capacidad instalada se realiza sobre un panel de entre 600 y 700 empresas industriales y considera criterios técnicos como el uso máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para mantenimiento. El indicador se calcula a partir de la estructura del valor agregado bruto de la industria manufacturera y permite evaluar el grado de aprovechamiento del aparato productivo del sector.

Fuente: Agencia DIB

