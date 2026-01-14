Récord de destrucción de trabajo formal: 33.100 puestos menos en octubre

La pérdida de empleo registrado tuvo un nuevo pico en octubre, cuando los registros de la Secretaría de Trabajo constató que se destruyeron 33.100 puestos del sector privado y el público, una tendencia que afectó también a los monotributistas.

Tras la inflación de diciembre: ¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima el mes que viene?

De acuerdo a la estadística oficial, el total de trabajadores aportantes bajaron de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre : son 33.134 de asalariados y trabajadores independientes menos.

En relación a octubre 2024, la caída del empleo asalariado registrado afectó a 91.100 trabajadores, en todas las categorías que componen este grupo: el sector asalariado privado (perdió 58.000 empleos), el público (18.400) y el trabajo en Casas Particulares (14.700).

Una de las características del número de octubre es que demuestra que la destrucción de empleo es generalizada: se produjo en 10 de los 14 sectores que se desagrega la estadística oficial en la comparación intermensual.

De todos modos, el detalle indica que la mayor parte de la destrucción de empleo se explica por 4 sectores (el 84% de la caída del empleo): Industria, Comercio, Servicios Empresariales y Construcción”, según señala el Informe.

Con esta caída, en los últimos cinco meses de los que se disponen datos (junio a octubre de 2025) el empleo asalariado privado acumuló una pérdida de 71.000 empleos que se atribuye a desvinculaciones y cesantías.

Respecto a noviembre 2023, casi 2 años de la gestión de Javier Milei, el empleo registrado privado disminuyó de 6.385.800 a 6.191.600 puestos laborales. Son 194.200 asalariados menos.

El empleo público pasó de 3.484.300 a 3.412.400: son 71.900 menos. Y casas particulares se redujo de 464.500 a 435.400: 29.100 menos. Los monotributistas pasaron de 2.037.800 a 2.150.000, o sea 112.200 más, lo que indica que parte de lo s despedidso formales pasan a este régimen, lo que suele implicar trabajo de menor calidad. Los autónomos de 385.800 bajaron a 380.800, 5.000 menos.