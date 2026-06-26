El Banco Nación lanzó una nueva línea de salvataje para clientes con deudas

La morosidad de familias en bancos llegó al 12,1% en abril de 2026, 8,4 puntos más que un año antes, según un informe del Banco Central. Y en ese contexto, y mientras los problemas en muchas familias crecen , los bancos públicos -como el Nación, el Provincia y el de Santa Fe- lanzaron líneas de crédito para el refinanciamiento de deudas.

El Nación, puntualmente, sacó ahora una nueva línea de ayuda para sus clientes morosos. Esta vez es para aquellos que están más complicados y tienen atrasos en sus pagos de entre 3, 6, 12 meses y más , es decir, aquellos que el Banco Central categoriza como situación 3, 4 y 5 o riesgo medio, alto e irrecuperable, respectivamente.

La entidad ya había sacado tres líneas previamente que contemplaban diferentes situaciones, pero siempre para clientes con atrasos de hasta 3 meses. Ahora apunta a los que están endeudados hace más tiempo.

La nueva opción permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular, con plazo de hasta 120 meses (10 años) , tasa fija de 12% TNA y tope de cuota por CVS (variación salarial) para clientes.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios clasificados en el BNA en situación irregular (3, 4 o 5 según las normas de clasificación de deudores del BCRA):

Personas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.

Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.

También podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Cómo es la nueva línea del Banco Nación

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés. La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del banco accederán a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo. A la tasa debe agregársele el índice UVA, que sigue la evolución de la inflación.

Además, los usuarios que cobran sus haberes en el Banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por índice CVS, mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado al salario.

Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas previamente de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2 en hasta 10 años de plazo; de refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, y de consolidación de deudas que permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades.

La línea estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a nuestras sucursales.

Fuente: Agencia DIB