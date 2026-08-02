Los hogares ajustan el gasto: crecen los pagos de servicios y caen las compras

El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad en junio y prolongó una tendencia negativa que ya lleva más de un año.

El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad en junio y prolongó una tendencia negativa que ya lleva más de un año. Las familias continúan reordenando sus prioridades ante la presión de los gastos fijos , lo que se traduce en una menor compra de alimentos, indumentaria y bienes durables, mientras el pago de impuestos y servicio s absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos.

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La radiografía surge de un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, que analizó las operaciones realizadas por los clientes de la entidad mediante tarjetas de crédito, débito y la billetera digital Cuenta DNI.

El relevamiento indicó que el consumo registró una baja interanual del 7,7% durante junio. En términos desestacionalizados, el primer semestre cerró con una retracción del 0,9%, mientras que, medido a valores constantes, el descenso alcanzó el 11,1% respecto del mismo mes del año pasado. De esta manera, el indicador acumuló 14 meses consecutivos de caídas, una dinámica que comenzó a mediados de 2024.

El informe refleja un cambio cada vez más marcado en la composición del gasto familiar. Las compras en supermercados y alimentos registraron una contracción promedio del 18,9% interanual en junio, al tiempo que el desembolso destinado al pago de impuestos y servicios avanzó 24,5%, consolidándose como uno de los rubros que más creció dentro del presupuesto de los hogares.

La comparación con los niveles de 2023 también evidencia la magnitud del cambio. El consumo en grandes superficies comerciales y alimentos cayó un 40% durante el primer semestre y la cantidad de clientes se redujo un 20%. En paralelo, los montos destinados al pago de servicios se multiplicaron por 2,6, mientras que el número de usuarios que realizan esas operaciones aumentó un 60%.

Deterioro en otros rubros

El deterioro no se limita a los productos de primera necesidad. La indumentaria, que había mostrado un comportamiento relativamente estable durante 2025, perdió impulso este año y exhibió una caída del 20% en el consumo y del 30% en la cantidad de compradores respecto de 2023.

Algo similar ocurrió en el rubro esparcimiento. Aunque el monto total gastado creció apenas un 2%, la cantidad de consumidores disminuyó un 28%, un comportamiento que, según el informe, revela una mayor concentración de ese tipo de gastos en los sectores de ingresos más altos.

Entre las actividades con mayores retrocesos durante junio también se destacaron la juguetería, con una baja del 47,2%; electrónica e informática (-33,1%) y automóviles (-30,3%).

El diagnóstico coincide con los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde los comerciantes sostienen que las ventas dependen cada vez más de las promociones bancarias y los planes de financiación en cuotas. Además, advierten que la escasa liquidez de los consumidores y el aumento de la mora se convirtieron en los principales obstáculos para concretar operaciones.