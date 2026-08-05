miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 17:10

Argentina renovó el swap de monedas con China por US$19.000 millones

El nuevo convenio amplía su vigencia de tres a cinco años y mantiene activa una parte de los fondos para respaldar la estabilidad financiera.

La entrada del Banco Central de la República Argentina.&nbsp;

La entrada del Banco Central de la República Argentina. 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles la renovación del acuerdo de swap de monedas con el Banco Popular de China (PBoC) por un equivalente a US$19.000 millones, en una operación que además amplía el plazo de vigencia de tres a cinco años.

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Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, ambas instituciones firmaron la renovación del convenio bilateral por un monto de 130.000 millones de yuanes.

El BCRA destacó que, a diferencia de los acuerdos anteriores, el nuevo entendimiento extiende el vencimiento a cinco años, una modificación que, según señaló, permitirá otorgar mayor previsibilidad respecto de la continuidad de esta herramienta financiera.

Asimismo, el organismo precisó que seguirá vigente la activación de 35.000 millones de yuanes -equivalentes a unos US$5.000 millones- acordada a comienzos de 2023, destinada a respaldar la estabilidad financiera de la Argentina y facilitar el comercio y las inversiones entre ambos países.

La renovación del swap había sido uno de los temas abordados en las recientes conversaciones entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y autoridades del Banco Popular de China.

Desde el BCRA remarcaron además que el nuevo acuerdo consolida la cooperación entre ambas entidades y la relación bilateral construida a lo largo de los 17 años transcurridos desde la firma del primer swap, en 2009.

Con esta renovación, las reservas brutas del Banco Central no sufrirán modificaciones, ya que el instrumento continuará formando parte de los activos de la entidad monetaria.

Fuente: Agencia DIB.

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