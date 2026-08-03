lunes 03 de agosto de 2026
3 de agosto de 2026 - 09:31

Fuerzas Armadas: el Gobierno confirmó un bono extraordinario de $50.000

El pago será por única vez y también alcanzará, además de las Fuerzas Armadas, al personal de las fuerzas federales de seguridad.

Por Agencia DIB
El bono de 50.000 pesos para personal de Fuerzas Armadas se cobra con los haberes de agosto.

El bono de 50.000 pesos para personal de Fuerzas Armadas se cobra con los haberes de agosto.

Con el objetivo de la medida es “reforzar los ingresos del personal alcanzado y garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación”, el Gobierno nacional dispuso el pago de un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, que también alcanza a fuerzas policiales y de seguridad federales.

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Así quedó reflejado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, además de los ministros de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Quiénes cobran el bono extraordinario de $50.000

  • Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.
  • Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.
  • Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
  • Personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina.
  • Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.
  • Personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

El decreto establece que se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026, detalló Noticias Argentinas.

Al tratarse de un pago extraordinario, no se incorpora al salario básico ni modifica las escalas salariales vigentes, sino que constituye un refuerzo económico destinado al personal alcanzado por la medida.

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