La Plata: los precios básicos aumentaron 1,6% en julio y marcaron la inflación mensual más baja en un año

Novedades sobre la inflación.

El Índice de Precios Básicos de La Plata registró en julio un incremento mensual del 1,6%, una décima menos que en junio, y volvió a ubicarse en el nivel más bajo de toda la serie histórica, igualando el registro de junio de 2025. En los primeros siete meses del año, la inflación acumulada en la capital bonaerense asciende al 19,7%, mientras que la variación interanual llegó al 34,1%.

El informe, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios local, señaló que el principal motor de la suba fue el rubro Alimentos y Bebidas, con un aumento del 1,7% y una incidencia de 0,8 puntos porcentuales sobre el índice general. Dentro de ese grupo, los alimentos para consumir en el hogar avanzaron 2,2%, impulsados especialmente por los productos lácteos y los alimentos estacionales, mientras que las bebidas retrocedieron 2,2%, amortiguando parcialmente el incremento general.

Otros rubros El segundo rubro con mayor incidencia fue Servicios, que aumentó 3,1%, acelerando medio punto porcentual respecto de junio. La variación estuvo explicada principalmente por las subas en servicios públicos (+4,6%) y servicios del hogar (+3,3%), mientras que los servicios personales crecieron apenas 0,5%.

En tanto, Transporte y Combustibles registró una variación de 1,2%, igual que el mes anterior. El incremento respondió exclusivamente al aumento del 4,8% en las tarifas del transporte público, ya que los precios de los combustibles permanecieron sin cambios por segundo mes consecutivo.

Entre los productos y servicios con mayores aumentos del mes se destacaron el gas natural (+9,4%), la zanahoria (+8,5%), el queso (+6,1%), la leche (+5,9%) y la manteca (+5,2%). Análisis El estudio releva mensualmente una canasta de 63 bienes y servicios básicos comercializados en La Plata. Los alimentos y bebidas representan el 50,6% de la composición del índice, seguidos por transporte y combustibles (16,1%), servicios (15,4%), indumentaria (12,5%) e higiene y limpieza (5,3%). Fuente: Agencia DIB

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