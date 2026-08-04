La provincia de Buenos Aires volverá a realizar un Censo Hortiflorícola después de 20 años

La provincia de Buenos Aires realizará el Censo Hortiflorícola 2026 , impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Economía, con el objetivo de relevar las unidades productivas dedicadas a la horticultura y la floricultura en todo el territorio bonaerense. La idea es actualizar la información después de dos décadas del último censo del sector .

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El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez , y el ministro de Economía, Pablo López , quienes destacaron “la importancia de contar con información actualizada sobre una actividad estratégica para la producción, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria de la Provincia” , según se informó en un comunicado.

Rodríguez destacó que el relevamiento tendrá un objetivo que excede la generación de estadísticas: “Hay una doble tarea de valorar a esos productores y de visibilizar a una producción que muchas veces está invisibilizada ”.

Por su parte, Pablo López destacó la importancia de recuperar información oficial sobre el sector y del trabajo conjunto entre ambos ministerios: “Con mucha satisfacción presentamos el Censo Hortiflorícola bonaerense, que será el primero de su tipo en 20 años, y permitirá contar con información oficial actualizada del sector, con el objetivo de diseñar políticas públicas específicas que redunden en mejoras concretas para la producción y comercialización hortiflorícola . Celebramos el trabajo conjunto de los equipos de los Ministerio de Economía y Desarrollo Agrario, cuya colaboración permitirá tener un diagnóstico preciso de la situación de este sector productivo.”

Dos meses

El operativo censal comenzará el 1° de septiembre de 2026 y se extenderá durante 60 días, con la posibilidad de realizar un mes adicional para completar aquellos casos en los que no se haya obtenido respuesta.

Se estima que existe producción hortiflorícola en más de 100 municipios bonaerenses y el relevamiento permitirá conocer en profundidad las características productivas, técnicas y socioeconómicas de la actividad.

El Censo contará con censistas organizados por segmentos censales que realizarán el trabajo de campo. La estructura operativa estará integrada por 147 censistas y 26 supervisores, además de coordinadores, jefaturas zonales, capacitadores, analistas y un especialista en sistemas de información geográfica.

Un sector estratégico

Javier Rodríguez destacó: “La provincia de Buenos Aires es la provincia que más productores hortícolas tiene. Y también más productores florícolas. Es decir, que cuando consideramos algo que para nosotros es fundamental, los productores y las productoras, y lo analizamos a nivel de las provincias, estamos en el primer lugar”.

El ministro señaló además que esta característica adquiere especial relevancia dentro de la concepción de desarrollo productivo que impulsa la Provincia. “Un verdadero desarrollo agropecuario requiere una producción con productores y una producción con productores requiere también considerar la multiplicidad de producciones que hay en la provincia”, sostuvo.

20 años después

El Censo Hortiflorícola 2026 permitirá actualizar la información disponible sobre el sector luego de 20 años desde la última evaluación del sector realizada en la provincia de Buenos Aires.

Durante este período se produjeron transformaciones sustanciales en la actividad, tanto en términos geográficos como productivos y socioeconómicos. Entre los cambios se encuentran el crecimiento de los cultivos bajo cobertura o invernaderos, las transformaciones socioeconómicas de los productores, el desarrollo de nuevos cultivos y la incorporación de nuevas prácticas productivas, además de la difusión de la agroecología.

Qué información se va a relevar

El Censo permitirá obtener datos actualizados sobre las principales variables estructurales y coyunturales del sector hortícola y florícola.

En particular, se relevará información sobre la identificación de las explotaciones, el régimen de tenencia de la tierra y el tipo jurídico, la superficie y el tipo de actividad, el uso de la tierra a campo y bajo cubierta, las especies cultivadas y la superficie sembrada, los canales de comercialización, el manejo y los sistemas de riego, la maquinaria, los equipos y vehículos utilizados, la mano de obra y la población vinculada a la explotación, las características del productor, el asesoramiento técnico y el asociativismo.

Fuente: Agencia DIB