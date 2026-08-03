Milei sobre las familias que no llegan a fin de mes: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor"

El presidente Javier Milei relativizó la situación de los argentinos que no llegan a fin de mes y sostuvo que, si bien persisten dificultades económicas, el escenario es "mucho mejor" que el que encontró al asumir su gestión.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Acerca de las cientos de familias que tomaron préstamos para cancelar otras deudas y que ahora enfrentan dificultades para cumplir con los pagos, Milei consideró que se trata de una cuestión entre particulares . "Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados", respondió.

Los dichos del Presidente derivan del rebote de una entrevista que dio el domingo al periodista Luis Majul, por el canal La Nación +. En ese envío, Milei se manifestó en el mismo sentido y con mayor dureza: "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás: eso me parece que no está bien".

Las declaraciones del mandatario se dan en un contexto que pareciera alejado de sus interpretaciones. Según datos del Banco Central, actualmente existen 20,9 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente en la Argentina, de las cuales alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.

En paralelo, el Banco Nación informó que durante 2026 refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a los 310.000 millones de pesos mediante su programa de asistencia para clientes con dificultades financieras.

Resultados y valoraciones

La situación de la morosidad familiar genera preocupación porque no pareciera poder solucionarse a corto plazo. No obstante, Milei no dudó destacar los resultados que él valora de su programa económico y destacó que "los salarios en dólares son los más altos desde 2017".

A su vez, analizó: "El PBI desde que llegamos los dos primeros años creció 11%, estamos en récord de PBI histórico, récord histórico de consumo, récord de exportaciones. No estoy diciendo que somos Suiza, estoy diciendo que estamos muchísimo mejor".

Durante la entrevista, el Presidente también fue consultado por el cierre de empresas en la provincia de Buenos Aires y el impacto sobre el empleo. "Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El nivel de desempleo está prácticamente constante en un contexto donde aumentó la oferta y la cantidad de empleo subió", sintetizó.

Fuente: Agencia DIB