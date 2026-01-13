martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 15:21

El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026

El Banco Mundial atribuyó el recorte -del 4.6% al 4%- a las tensiones cambiarias de fin de 2025. Resaltó el salvataje de EEUU. Y pronosticó un 2027 similar a este año.

Por Agencia DIB
El Banco Mundial presentó su informe de perspectivas económicas para este mes.&nbsp;

El Banco Mundial redujo de 4,6% a 4% la proyección de crecimiento para la economía argentina durante este año, y atribuyó la merma al aumento de la tasa de interés producto de la inestabilidad cambiaria de fin de 2025.

“Se proyecta que el crecimiento de Argentina se modere al 4% en 2026 y que se mantenga en el 4% en 2027", indicó el BM en la última edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales, al que accedió DIB.

Al explicar la morigeración en el crecimiento, el Banco Mundial expresó que “la incertidumbre en la política interna a finales del año pasado provocó episodios de presión cambiaria, lo que provocó aumentos en las tasas de interés del mercado que se espera que lastimen la demanda interna y el crecimiento este año”.

En este contexto, remarcó que “ el apoyo de Estados Unidos, incluyendo la provisión de líneas de swap, ayudó a estabilizar las condiciones financieras ” y agregó que “la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 aumentará la flexibilidad cambiaria, fortaleciendo su papel como amortiguador de shocks”.

Entre las mejores economías de América Latina

A pesar del menor avance previsto para el actual calendario, el reporte plantea que la Argentina forma parte del podio de los países de la región que más crecerán en 2026, solo por detrás de Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

A nivel general, el Banco Mundial remarcó que la economía global “está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a las políticas”.

Fuente: Agencia DIB.

