Cómo quedan las nuevas tarifas de colectivos tras la suba del 15%

Una persona esperando el colectivo. Un colectivo circulando por Buenos Aires.

El boleto de los colectivos urbanos bonaerenses que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió un 14,8% desde este lunes por un ajuste extraordinario propuesto por el Gobierno provincial. Se trata de las líneas que circulan por el territorio y no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. Y por eso introduce un incremento de un 10% extra al cálculo mensual de inflación (2,4% según IPC en GBA) + 2 puntos.

Los montos del Gran La Plata, con el aumento son los siguientes: Tramo 0-3 km: de $624,14 a $717,09

Tramo 3-6 km: de $681,35 a $782,83

Tramo 6-12 km: de $737,29 a $847,10

Tramo 12-27 km: de $789,59 a $907,18

Tramo más de 27 km: de $833,18 a $957,27 Pero el impacto es aún más notorio para aquellos casos en los que el boleto de micro se pague sin la tarjera SUBE registrada:

Tramo de 0-3 km: de $992,38 a $1.140,17

Tramo de 3-6 km: de $1.083,35 a $1.244,69

Tramo de 6-12 km: de $1.172,29 a $1.346,88

Tramo de 12-27 km: de $1.255,45 a $1.442,42

Tramo más de 27 km: de $1.324,76 a $1.522,05 Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

