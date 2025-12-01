Cómo quedan las nuevas tarifas de colectivos tras la suba del 15%

El boleto de los colectivos urbanos bonaerenses que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió un 14,8% desde este lunes por un ajuste extraordinario propuesto por el Gobierno provincial. Se trata de las líneas que circulan por el territorio y no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. Y por eso introduce un incremento de un 10% extra al cálculo mensual de inflación (2,4% según IPC en GBA) + 2 puntos.
Los montos del Gran La Plata, con el aumento son los siguientes:
- Tramo 0-3 km: de $624,14 a $717,09
- Tramo 3-6 km: de $681,35 a $782,83
- Tramo 6-12 km: de $737,29 a $847,10
- Tramo 12-27 km: de $789,59 a $907,18
- Tramo más de 27 km: de $833,18 a $957,27
Pero el impacto es aún más notorio para aquellos casos en los que el boleto de micro se pague sin la tarjera SUBE registrada:
- Tramo de 0-3 km: de $992,38 a $1.140,17
- Tramo de 3-6 km: de $1.083,35 a $1.244,69
- Tramo de 6-12 km: de $1.172,29 a $1.346,88
- Tramo de 12-27 km: de $1.255,45 a $1.442,42
- Tramo más de 27 km: de $1.324,76 a $1.522,05
Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.