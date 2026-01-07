¿Cómo es el nuevo crédito que cerró Bausili para pagar el vencimiento de deuda del viernes?

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Archivo DIB.

Apenas 48 antes de que opere el primer vencimiento de deuda del año, por 4200 millones de dólares, el Banco Central anunció la obtención de un préstamo REPO, de corto plazo y garantizado con bonos, por 3 mil millones de dólares, que será clave para garantizar el pago junto con un ingreso de último momento de US$ 700 millones proveniente de la privatización de represas hidroeléctricas.

El BCRA, entidad que conduce Santiago Bausili, el exsocio del ministro Luis Caputo en la consulta Anker, detalló en un comunicado que el acuerdo es por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días y con una tasa del 7,4% anual. La entidad también indicó que se utilizará como garantía parte de su tenencia de los BONARES 2035 y 2038. El BCRA aseguró que recibió ofertas por USD 4.400 millones, pero decidió no ampliar el monto adjudicado.

Se trata de un préstamo a corto plazo, pero que le sigue metiendo presión al gobierno para los próximos vencimientos. Caputo ya había cerrado el año pasado otros dos repos con bancos USD 1.000 millones y USD 2.000, también a pagar en 2027. Superado el pago de los USD 4.200 millones que vencen el viernes, a Caputo le quedan en el resto del 2026 algo más de 15 mil millones de dólares para pagar.

¿Cómo queda el cronograma de pagos? En la previa, en el mercado estimaban que el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones, de acuerdo a los últimos datos oficiales de 2025. Parte del monto se explica por la emisión de USD 910 millones a una tasa superior al 9%, en la operación que Caputo anunció como el regreso a los mercados. Además, Caputo apuró a los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia para que depositen los USD 703 millones del canon.

Los pagos presionan contra olas reservas e, indirectamente, contra el tipo de cambio. El equipo económico inició 2026 con una modificación del esquema de bandas cambiarias —que ahora se actualizan de manera divergente, con el techo ajustando hacia arriba y el piso hacia abajo por inflación— y con la promesa de lanzar un programa de acumulación de divisas de entre US$10.000 y US$17.000 millones. Fuente: Agencia DIB.

