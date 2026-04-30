Colegios privados: autorizan aumentos de hasta el 3,5% para mayo

Nuevo cuadro tarifario para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. El mismo regirá a partir de este quinto mes del año en los establecimientos que reciben aportes estatales.

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) , la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en Provincia el incremento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 3,5% a aplicar a partir del mes que comienza mañana .

Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar hasta $ 34.030, y aquella con el 40%, hasta $ 153.860. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $ 37.520 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 199.920 si percibe el 40%.

Sobre el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos, Aiepa consignó que “a efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro de cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos. Estos años hemos tenido incrementos -incluso- en tasas municipales que impactan fuertemente sobre la actividad”.

Siempre de acuerdo con Zurita, “con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17,6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13,5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”.

Colegios privados: aumentos en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires también se autorizó un aumento de hasta un 5% para el mismo período. Según la disposición que emitió el Ministerio de Educación porteño, el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego de “analizar el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y que resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir mayo para el ciclo lectivo 2026”.

Fuente: Agencia DIB