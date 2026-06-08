Como una aguja en un pajar: hallaron el hueso hioides de un perezoso prehistórico

El Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro hizo un hallazgo comparable al de encontrar una aguja en un pajar: dio con un hueso fósil de un perezoso prehistórico terrestre, de tan sólo 16 centímetros de largo, correspondiente al aparato hioideo del legendario ejemplar.

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Tal como expresaron en un comunicado los especialistas del museo, encontrar esta pieza resulta "una rareza de la paleontología en la provincia de Buenos Aires" , ya que este tipo de huesos, que forman parte del sistema de sujeción de la lengua, suelen desintegrarse al morir el animal por la erosión u otros factores climáticos, dada su fragilidad. En este caso, se trata de una pieza de en un ejemplar de Lestodonte (Lestodon armatus) que habitó territorio bonaerense hace unos 200.000 años.

Esta estructura hioidea, formada por pequeñas piezas óseas que se articulan entre sí y con el cráneo del animal, constituyen el sistema donde se sujeta la lengua para posibilitar la vocalización y la alimentación . En ciertas especies esta estructura está más o menos desarrollada que en otras, según las necesidades de cada animal, variando la complejidad de su morfología. Son muy difíciles de hallar y son muy escasos los registros en especies extintas.

Campo Spósito, el lugar donde trabajan los especialistas del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”.

“Descubrir parte del hioides de un perezoso terrestre prehistórico del género Lestodon, es un hecho de características inéditas para nuestro país. Si bien se han hallado en otras ocasiones de otros perezosos como Megaterio o Glosoterio, es la primera vez que se encuentra una pieza de estas características perteneciente a un ejemplar de Lestodon armatus, en territorio de Argentina", expresaron desde el museo.

museo san pedro perezoso 3 El hioides fosilizado hallado en San Pedro por el Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo fundador del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”. (Gentileza Museo de San Pedro)

"El hioides fosilizado hallado en San Pedro, corresponde a un ejemplar adulto y está perfectamente conservado. Estamos muy contentos con este hallazgo ya que justamente la excepcional conservación de la pieza, pasa a complementar información de una especie de la que se tenía un conocimiento parcial de esa parte de su anatomía", añadieron.

Embed I Un hueso fósil de 16 cm correspondiente a un perezoso prehistórico fue hallado en San Pedro por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de esa ciudad bonaerense. Los especialistas recrearon el aspecto del animal, que vivió hace 200.000 años. pic.twitter.com/4syAPATkAc — ACR (@AnaClaudiaRoche) June 8, 2026

Primer registro argentino

El hallazgo de este fragmento de hioides es el primer registro para Argentina y corresponde al de un ejemplar casi siete veces más antiguo que el hallado en Uruguay, donde se encontró un hueso similar de un ejemplar juvenil. Los dos hallazgos complementan momentos diferentes de la evolución de estos animales permitiendo detectar posibles cambios.

En tanto, el pequeño huesito fósil se recuperó junto a gran parte del esqueleto del animal. Pelvis, fémures, escápulas, húmeros, tibias, molares, arcos cigomáticos y otras piezas que aún se continúan excavando en el sitio del hallazgo. "Esta asociación de elementos del esqueleto ha permitido asignar el hioides recuperado a la especie en cuestión, sin margen de error”, precisaron.

El lugar del descubrimiento, Campo Spósito, es un yacimiento de origen fluvial, cuya antigüedad está fechada en unos 200.000 años. El sitio lleva el nombre de la familia propietaria de esas tierras y fue descubierto en 2001 por el equipo del museo de San Pedro.

museo san pedro perezoso 4 El Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”. (Gentileza Museo de San Pedro)

Equipo extendido

Tan inusual es la pieza fósil hallada que el museo sumó la participación de numerosos científicos que ayudaron a determinar su clasificación y evaluar lo inusual del descubrimiento. Dr. Alfredo Carlini (Laboratorio de Morfología Evolutiva y Desarrollo-FCNyM UNLP), Dra. Laura Cruz (MACN-CONICET), Dr. Germán Gasparini (Div. Paleontología de Vertebrados-MLP-CONICET), Dr. Francisco Prevosti (Universidad de La Rioja), Dr. Martín Zamorano (CONICET), Dr. Alberto Boscaini (CONICET), Dra. Brenda Ferrero (CICYTTP - CONICET) son reconocidos paleontólogos que participaron junto al Museo de San Pedro, en el análisis morfológico del hioides descubierto en Campo Spósito.

La curiosa pieza pasará a ser un elemento destacado dentro de la colección y exhibición del museo, el cual, en sus nueve salas, exhibe fósiles de unas 35 especies de las más de 75 halladas en el ámbito del partido de San Pedro.

Fuente: Agencia DIB