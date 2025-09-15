Cayó en agosto la actividad metalúrgica: el impacto en la provincia de Buenos Aires

La industria metalúrgica sigue deambulando en números rojos. La producción cayó 2,3% mensual en agosto y un 6,1% interanual, con una merma en el uso de la capacidad instalada y los despidos que siguen en aumento. Y Buenos Aires se consolidó como la provincia de peor desempeño .

En medio de un contexto de crisis económica que golpea a la industria y a las ventas minoristas con fuertes caídas, el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ) marcó una merma de 2,3% en el sector metalúrgico. Y como consecuencia de ello, la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 44,8%, niveles similares a los registrados durante los meses más duros de la pandemia de 2020.

El informe reveló que la actividad se encuentra 17% por debajo de sus máximos históricos y muestra apenas 1,6% de crecimiento acumulado en lo que va del año . "La industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, que ni siquiera alcanzan a revertir la profunda caída de 2024, lo que refleja un estancamiento generalizado de la actividad", dijo el presidente de Adimra, Elio Del Re , alertó que

La utilización de la capacidad instalada (UCI) registró una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto a agosto de 2024 , continuando una tendencia decreciente que no logra revertirse. Con el 44,8% actual, el sector metalúrgico opera en niveles históricamente bajos, comparable únicamente con el período marzo-junio de 2020 .

Perspectivas y riesgo de despidos

Las expectativas empresariales para los próximos meses reflejan el pesimismo del sector: el 74,4% de las compañías prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, evidenciando un aumento en la percepción de estancamiento.

Más preocupante aún resulta el panorama laboral: el 90,5% de las firmas no esperan modificaciones en su plantilla o anticipan reducirla, lo que augura posibles ajustes en el empleo sectorial. Ya en agosto, el nivel de empleo registró una caída interanual del 2,9% y una disminución mensual del 0,5%.

Si se analiza el mapa provincial de la crisis, a nivel territorial, el panorama se grafica de manera desigual. Santa Fe logró mantenerse en terreno positivo con un magro 0,2%, aunque muy lejos del liderazgo que había mostrado en el primer semestre.

Buenos Aires se consolidó como la provincia de peor desempeño, con una caída del 8,7% que profundiza la tendencia negativa sin lograr estabilización. Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) también retrocedieron con fuerza, revirtiendo las mejoras parciales del primer semestre. (DIB)