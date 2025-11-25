Carne: suben los precios, pero también el consumo

Novedades sobre la carne en el país.

A pesar que el precio de la carne viene mostrando una constante suba, como pasó con el asado que trepó en octubre un 8,2%, el consumo también pegó un salto. Según datos privados, en el décimo mes del año el consumo alcanzó los 49,1 kilos por habitante al año tomando en cuenta el promedio móvil de los últimos doce meses, lo que significa una mejora interanual del 3,2%.

Como viene informando Agencia DIB, la suba de los precios viene en constante alza, con ajustes que en algunos cortes promedia 20%. Aunque se espera que de acá a fin de año ala más movimientos.

De hecho, se prevé que en lo que queda de noviembre, se siga trasladando el aumento de la hacienda a las carnicerías, pudiendo alcanzar nuevos ajustes promedios del 8%.

Sin embargo, un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra), resalta que el consumo también creció. Si se toma el total producido de carne en lo que va del año y se descuenta las exportaciones, queda el remanente de lo consumido por los argentinos.

En este sentido, la entidad empresaria asegura que la industria frigorífica produjo un total de 2,63 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna entre enero y octubre - volumen casi idéntico al del año pasado-, mientras que las ventas al exterior registraron un retroceso de 10,2% interanual en el período analizado, unas 79.650 toneladas menos, alcanzando unas 704.350 toneladas. En consecuencia, en los primeros diez meses del año, se volcó al mercado interno un 4,4% más de carne vacuna alcanzando las 1,93 millones de toneladas.

