Caputo negocia con el BM pero el objetivo es volver a los mercados de deuda: el impacto de una operación clave

Caputo en Nueva York, con el titular del Banco Mundial Ajay Banga.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia en Estados Unidos el respaldo de organismo de créditos internacionales como el Banco Mundial y las Corporación Andina de Fomento para una operación, de la que no se informaron oficialmente detalles, que tendría como objetivo último la vuelta de argentina al financiamiento en los mercados privado.

De la operatoria, la Casa Rosada sí confirmó que Caputo, que viajó a EEUU para la cumbre de primavera del FMI; obtuvo un primer OK del Banco Mundial para un crédito del Banco Mundial de 3 mil millones de dólares y que ahora deberá ser confirmado. Y habría más fondos, de la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El objetivo de Caputo sería utilizar esos créditos como garantía para volver a los mercados de créditos voluntarios para refinanciar deuda por un monto que varía según las diversas versiones de la operación que circulan. También difieren sobre la mecánica: algunas fuentes hablan de la emisión de un bono, otras de un crédito de bancos privados.

Pero donde no hay controversia es respecto de la finalidad que persigue el ministro de Economía: para refinanciar los vencimientos existentes -hay pago perndientes por 9 mil millones de dólares hasta fin de año y por 27 para el año que viene- con un formato que le permitiría una baja sustancial en el riesgo país.

Se trata de un objetivo que el equipo económico persigue desde hace tiempo, pero que hasta ahora no logró. El último intento fue vetado por el presidente Javier Milei porque implicaba pagar tasas superiores al 9%. Y antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se negó a respaldar un crédito -se habló de 20 mil millones de dólares- de bancos estadounidenses que pedían esa garantía. La búsqueda de financiamiento se da en un contexto de fuertes críticas al gobierno por los efectos del ajuste en el gasto estatal para sostener el superávit, que produjo por caso chispazos en el PAMI. También impactaría en la acumulación de reservas por parte del Banco Central, que por ahora no experimenta majas significativas ya que las compras de dólares terminan en el pago de deuda. Fuente: Agencia DIB

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