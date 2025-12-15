lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025 - 16:36

Canasta de crianza: en noviembre el costo total para menores de un año alcanzó los $ 450.355

Por Agencia DIB
El costo total de la canasta de crianza alcanzó en noviembre los $ 450.355 para menores de un año, según el Indec.

El costo total de la canasta de crianza alcanzó en noviembre los $ 450.355 para menores de un año, según informó esta tarde el Indec. En el caso de niños y niñas de 1 a 3 años, el valor se elevó a $ 535.823, mientras que para el tramo de 4 a 5 años fue de $ 454.165. Para la franja de 6 a 12 años, el monto mensual ascendió a $ 571.106, el más alto de los cuatro grupos etarios relevados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la valorización de la canasta de crianza, que estima el costo mensual necesario para la crianza de niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años. El indicador contempla tanto los gastos en bienes y servicios como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Canasta Crianza

La canasta se compone de dos grandes rubros. Por un lado, el costo de bienes y servicios, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y otros consumos básicos, calculados a partir de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires. En noviembre, este componente fue de $ 142.416 para menores de un año y llegó a $ 290.537 en el caso de niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El otro componente es el costo del cuidado, que surge de la valorización del tiempo requerido para las tareas de atención según cada edad, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares. En noviembre este rubro representó $ 307.939 para menores de un año y $ 351.930 para el tramo de 1 a 3 años, mientras que fue de $ 219.956 para niñas y niños de 4 a 5 años y de $ 280.569 para el grupo de 6 a 12 años.

