jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 12:35

Aumentan desde noviembre los colectivos: cómo quedará el boleto mínimo

Las tarifas de colectivos se actualizan en provincia de Buenos Aires y CABA. Las tarifas se ajustarán 4,1% desde el 1° de noviembre.

Por Agencia DIB
Una pasajera subiendo al colectivo.
Una pasajera subiendo al colectivo.

Las tarifas de los colectivos aumentarán desde noviembre un 4,1% en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un contexto en el que el Gobierno nacional planea seguir recortando los subsidios al transporte de pasajeros y así alcanzar su nivel más bajo en 20 años.

Tras conocerse que la inflación fue de 2,1% en septiembre, ahora Transporte estableció que desde el 1° de noviembre el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará a $572,86. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto será de $568,91. Sin embargo, resta que las autoridades provinciales formalicen el incremento.

En lo que va del año, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,44% en PBA y 53,36% en CABA. En octubre, las tarifas habían subido 3,9% en ambas jurisdicciones.

Cuánto costará el boleto en PBA

A continuación, las nuevas tarifas de los colectivos que pertenecen a las líneas numeradas del 200 en adelante:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $572,86;
  • Tramo de 3 a 6 km: $638,16;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,32;
  • Viajes de 12 a 27 km: $736,53;
  • Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $910,85 hasta $1248,79.

La excepción son los colectivos de jurisdicción nacional, cuya tarifa la fija el Gobierno de Javier Milei con un calendario de aumentos, y que no recibió modificaciones desde mediados de julio. Por eso existe una brecha con los cuadros tarifarios de las líneas que dependen del Gobierno porteño y bonaerense en torno al 20%. (DIB)

