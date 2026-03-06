Actualizaron el registro de pequeñas unidades productivas de alimentos (PUPAAs)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el régimen de las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales ( PUPAAs ) mediante una nueva resolución que adecua el reglamento de funcionamiento y aprueba un isologotipo distintivo que se incorporará en los rótulos de los productos.

El ministro de Desarrollo Agrario , Javier Rodríguez , enmarcó la actualización dentro de la estrategia de agregado de valor en origen y fortalecimiento de las economías locales. “ Las PUPAAs nacieron para formalizar y acompañar a quienes producen alimentos artesanales en cada rincón de la provincia. Con esta actualización damos un paso más: adecuamos plazos, condiciones, pero fundamentalmente creamos un sello de calidad que aporta valor a la producción”, señaló.

En ese marco, se aprobó además el isologotipo o sello oficial “PUPAAs” , que se incorporará en los rótulos de los alimentos elaborados por unidades registradas. El sello apunta a otorgar identidad y reconocimiento en el mercado.

“Este sello no es solo una identificación gráfica: es una garantía para el consumidor y una herramienta de visibilización para más de mil emprendedores alimentarios que hoy forman parte del programa. Es producción local, de calidad y con acompañamiento del sector público”, concluyó el ministro.

Plazos de vigencia

La medida amplía los plazos de vigencia de la habilitación: la primera inscripción tendrá una duración de dos años y las renovaciones se otorgarán por tres. Además, se establece un nuevo circuito administrativo para agilizar los trámites, en base a la experiencia acumulada desde la creación del registro en 2020.

Uno de los ejes centrales de la reforma es una actualización del esquema de capacitaciones obligatorias. Se establece un sistema progresivo: para la primera renovación se deberán acreditar siete capacitaciones y contar con el rótulo definitivo aprobado; para las renovaciones siguientes, seis cursos adicionales -distintos a los ya realizados- y la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en la unidad productiva.

Conocimiento y mejora

“Queremos que cada emprendimiento pueda crecer con respaldo técnico y científico. La producción artesanal se fortalece cuando incorpora conocimiento y mejora continua”, afirmó Javier Rodríguez.

La resolución también ajusta definiciones y requisitos sanitarios. Así, precisa qué se entiende por elaboración artesanal -con uso de materias primas preferentemente bonaerenses o de producción propia y técnicas predominantemente manuales- y refuerza pautas de indumentaria y almacenamiento para evitar riesgos de contaminación.

Fuente: Agencia DIB