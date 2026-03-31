Acuerdo entre la Unión Industrial de Bahía Blanca y Saavedra: programas estratégicos de desarrollo productivo

Mediante la firma de un convenio en el que puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) propició la puesta en marcha de programas estratégicos de desarrollo productivo con el municipio de Saavedra . Se trata del tercer acuerdo de este tenor que promueve la UIBB, ya que anteriormente lo hizo con las comunas de Adolfo Alsina y Villarino.

En esta ocasión, rubricaron el convenio el presidente de la entidad, Gustavo Elías, y el intendente Matías Nebot. La propuesta se centra en la ejecución de programas concretos, dando un paso más desde la etapa de diagnóstico, con foco en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Durante la firma estuvieron presentes también Fernando Couderc, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Saavedra, y por la UIBB, Ricardo Rabbione, director Ejecutivo; Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos; Marcela Guerra, directora Institucional; Lucía Kuntz, coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; y Ximena Funes, a cargo del Espacio Pymes.

“Estamos propiciando la idea de ver cómo nos integramos a la región, cómo la Gran Bahía adquiere una mirada regional en lo económico, en lo turístico, en lo industrial. Ese es nuestro gran desafío. Y este encuentro, el vínculo que vamos a formalizar con la Municipalidad de Saavedra, es un nuevo paso hacia esa dirección”, dijo Gustavo Elías, que añadió que el departamento de Comercio Exterior de la entidad puede colaborar en función de esos objetivos.

En ese sentido, Elías remarcó que mediante el acuerdo que acaban de sellar el Mercosur y la Unión Europea podrán verse beneficiadas las comunidades de la zona. “Nos va a permitir exportar en contenedores productos de calidad, incluso elaborados, lo que va a generar un desarrollo geométrico para los productores y empresarios. Es lo que se viene”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Nebot, quien además es técnico en Producción Agropecuaria y docente de Historia, indicó que los distritos del sudoeste bonaerense se manifestaron siempre como una especie de islas en su desarrollo económico. “Lejos de ser ésa una responsabilidad de Bahía Blanca, está claro que siempre tendió a levantar fronteras muy altas con su zona de influencia. Tras la pandemia, las nuevas coyunturas económicas nos plantean un nuevo desafío de desarrollo regional. Bueno, este tipo de mesas como las que promueve la Unión Industrial representa uno de los ejes muy positivos a construir. No hay impedimentos para no pensar en crear un mayor sentido de Regionalización, como por ejemplo sucede con el ámbito de la Salud”, indicó Nebot, quien subrayó haber encontrado al distrito, en su asunción, con muy escaso desarrollo turístico.

“Junto a Fernando (Couderc) hemos promovido una especie de impronta a dicha área, potenciando todo lo que tiene que ver con los alimentos que producimos, sus fiestas propias, lo que genera un gran dinamismo e importante movimiento económico. Invertir en ello es una decisión de nuestra gestión. El camino es por ahí”, señaló.

Ricardo Rabbione manifestó que la región ha sentido, y con justa razón, que Bahía Blanca le ha dado la espalda durante mucho tiempo, por lo que la UIBB ha adoptado justamente un camino contrario: “Entender a la regionalización como una política de Estado”. “Al no ser una provincia, no vamos a poder defendernos lo suficiente sino nos integramos. Debemos vincular el combo del Puerto, las Universidades, el Polo Petroquímico y toda la potencialidad que tiene Bahía con esa pata tan importante que es la Región. Apuntar a una zona integrada en el plano real y no sólo en las palabras”, acotó.

En tanto, Martín Goslino indicó que desde el Centro de Estudios Económicos de la UIBB se trata de brindarles herramientas a todas las empresas de la zona para que puedan desarrollarse. “Es importante que el empresario manifieste qué problemas de pronto debe sortear en su localidad para poder aportarle nuestros conocimientos. Y que sepa que este edificio, estas oficinas, están a su entera disposición para que se arraigue a esa idea”.

En cuanto al convenio firmado, se acordó que el primer paso se lleve a cabo mediante una jornada de trabajo entre la entidad y un equipo de funcionarios de Saavedra, de distintas áreas. La UIBB pone a disposición para el desarrollo del acuerdo las capacidades disponibles del Centro de Estudios Económicos especializado en diseño e implementación de indicadores económicos y de desempeño, políticas de desarrollo territorial y sectorial, gestión de proyectos, cadenas de valor y estudios de mercado, perfil, pre-factibilidad y factibilidad.

También especialistas en búsqueda y gestión de financiamiento, asesoramiento tributario, sostenibilidad y programas de responsabilidad social, además de la experiencia en diseño y ejecución de programas productivos, sociales y de formación en la región. Lo propio con la red de expertos asociados en temáticas como energía, comercio exterior, recursos humanos, entre otras. Y el apoyo administrativo permanente para la ejecución de los proyectos priorizados de cooperación con el municipio.

Dentro de las líneas de acción propuestas para el apoyo a emprendimientos productivos, figura un programa de fortalecimiento de emprendedores – ImpulsaRSE versión 100% local. Ello, además de la formalización de alianzas o UTEs para mejorar la competitividad, mediante la identificación de posibles uniones y asesoramiento sobre formato jurídico administrativo, la actividad de desarrollo Cliente-Proveedor y el diseño de ordenanza de Compre Local.

Por otra parte, se apunta a un asesoramiento en marcas, patentes y planes de exportación por medio de la detección de empresas con potencial para los temas mencionados y un asesoramiento personalizado con dichas empresas (no general).

El programa tiende, por otra parte, a estudios económicos y relevamiento de datos de los diferentes sectores económicos a través de estudios de mercado, desarrollo de clientes y de productos; indicadores de desempeño sectoriales y un cuadro de Mando Integral Sectorial.

Se prevé, además, la organización de una feria permanente apalancada en el potencial turístico del distrito con el aporte de productores locales. Y la participación en fiestas regionales con un modelo itinerante.

En cuanto al Sector Industrial Planificado, se ofrecerá un análisis crítico de la situación actual con propuestas de especialización y de políticas de localización. Se diagramará un soporte permanente mediante una asistencia técnica y metodológica para la elaboración de planes operativos, la gestión de financiamiento (nacional, provincial, internacional), un monitoreo, evaluación y medición de impactos, siempre con la coordinación con instituciones públicas y privadas,

En cuanto a la modalidad de intervención, se prevé un diseño participativo. “Se involucrará activamente a las partes interesadas en el desarrollo de las soluciones que respondan a las necesidades del territorio, integrándolas desde las etapas iniciales hasta la instrumentación y evaluación de las iniciativas”, se indicó desde la UIBB.

La implementación se llevará a cabo con un equipo local, a partir de un esquema de trabajo conjunto con becarios y/o jóvenes profesionales del distrito y una duración sugerida de 12 a 18 meses, con hitos y entregables por fase. Habrá intervenciones piloto en localidades representativas del distrito de Saavedra.

Fuente: Agencia DIB