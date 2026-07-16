jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 17:27

Mundial 2026: lo que Argentina vs Inglaterra nos dejó

El 2 a 1 entre la selección argentina y la inglesa será inolvidable. Y mientras esperamos a España, hay muchas curiosidades y récords de este Mundial 2026.

Por Agencia DIB
Messi, el capitán de Argentina, lideró los festejos después del triunfo ante Inglaterra.

Messi, el capitán de Argentina, lideró los festejos después del triunfo ante Inglaterra.

X Selección Nacional
¿Cómo no llevar en andas al mejor jugador de la historia?

¿Cómo no llevar en andas al mejor jugador de la historia?

Catorce veces Dibu. Y va por la quince.

Catorce veces Dibu. Y va por la quince.

X Selección Nacional

Todavía dura la euforia en toda Argentina por la séptima final de un Mundial que disputará nuestra selección este domingo a las 16, en Nueva York, frente a España. Pero además de la esperanza de un nuevo título, la semifinal ante Inglaterra dejó muchas curiosidades.

Más noticias
Con dos goles de Luis Artime, en 1966 Argentina venció 2 a 1 a España en el único partido disputado en un Mundial.

Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial
La exministra de Seguridad y legisladora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, posteó una foto con un gesto llamativo, alusivo a la victoria, vistiendo la albiceleste con el número 13, que usa Cristian Cuti Romero. 

Reacciones de todo el arco político ante el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra

Messi y el Dibu Martínez

No es un Mundial más para el capitán argentino. A falta de dos partidos -el del tercer puesto del sábado entre Francia e Inglaterra, y la final ante España-, Lionel Messi es el máximo asistidor en todas las Copas, con 12, superando a Diego Maradona y Pelé -nada menos- con 8.

En este momento, Leo también encabeza la tabla de goleadores históricos, con 21. Con 20 sigue Kylian Mbappé, y tercero el aleman Miroslav Klose, con 16. Asimismo, comparte la cima de goleadores del Mundial 2026 con 8, junto al francés del Real Madrid.

En tanto, Dibu Martínez ya es el arquero argentino que más partidos disputó en Mundiales, con 14, superando por uno al gran Pato Fillol. Y el domingo podrá sumar uno más.

La segunda final de habla hispana

Los ingleses inventaron el fútbol. Italianos, alemanes, brasileños y franceses ganaron gran parte de los últimos mundiales. Sin embargo la final del domingo en Nueva York será “en castellano”, entre Argentina y España.

La anterior fue en el primer Mundial, en 1930, entre uruguayos y argentinos. Desde entonces nunca más disputaron el partido decisivo selecciones que hablen el mismo idioma.

Argentina y el poder del minuto 79

Desde que el Mundial entró en la etapa de los “mata mata”, la selección nacional convirtió 11 goles. Increíblemente, 9 de ellos se dieron a partir de los 34 minutos del segundo tiempo.

  • Dieciseisavos de Final: Argentina 3 - 2 Cabo Verde: 29' – Lionel Messi (1-0). 92' – Lisandro Martínez (2-1). 111' – Diney (en contra) (3-2)
  • Octavos de Final: Argentina 3 - 2 Egipto: 79' – "Cuti" Romero (1-2). 83' – Lionel Messi (2-2). 90+2' – Enzo Fernández (3-2).

  • Cuartos de Final: Argentina 3 - 1 Suiza: 9' – Alexis Mac Allister (1-0). 112' – Julián Álvarez (2-1). 120' – Lautaro Martínez (3-1).

  • Enzo Fernández, corriendo hacia la gloria.

    Enzo Fernández, corriendo hacia la gloria.

  • Semifinal: Inglaterra 1 - 2 Argentina: 85' – Enzo Fernández (1-1). 90+2' – Lautaro Martínez (1-2).

    Sólo dos goles se hicieron antes del minuto 79: el primer gol a Cabo Verde y el primero a Suiza.

    Fuente: Agencia DIB

    Temas
    Ver más

    Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial

    Reacciones de todo el arco político ante el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra

    Argentina finalista: multitudinario banderazo en el Obelisco

    Enzo Fernández, el chico de San Martín que empezó a cambiar la historia

    Argentina finalista: las fotos de los festejos del triunfo ante Inglaterra en el interior bonaerense

    El grito por el triunfo de Argentina ante Inglaterra retumbó en toda la provincia

    ¡Y ya lo ve! ¡Fuimos locales otra vez! La hinchada argentina copó Atlanta

    ¡A la final! Argentina dio vuelta un partido increíble y ahora vamos por España

    Argentina vs Inglaterra: se juega el partido más "caliente" del Mundial

    Argentina vs Inglaterra: los equipos, la camiseta y el árbitro de una semifinal histórica

    Tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con dos goles de Luis Artime, en 1966 Argentina venció 2 a 1 a España en el único partido disputado en un Mundial.

    Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación. 

    Advierten por aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias: completar la vacunación, la clave