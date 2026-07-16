jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 08:57

Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial

En el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina y España compartieron la fase de grupos. El 13 de julio, en Birmingham, se vieron las caras ambas selecciones.

Por Agencia DIB
Con dos goles de Luis Artime, en 1966 Argentina venció 2 a 1 a España en el único partido disputado en un Mundial.

Con dos goles de Luis Artime, en 1966 Argentina venció 2 a 1 a España en el único partido disputado en un Mundial.

El Gráfico

Con la final del Mundial 2026 en el horizonte cercano, cabe recordar la única vez en que Argentina y España disputaron el único partido en una Copa del Mundo. Y la figura indiscutible de ese 13 de julio de 1966 fue el goleador Luis Artime.

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El primer triunfo ante España

La selección argentina, dirigida por Juan Carlos Lorenzo, debuta en el Mundial de Inglaterra. Era el primer partido del Grupo 2, disputado en Birmingham. El gran protagonista de la tarde fue el delantero argentino Luis Artime, quien convirtió un doblete (a los 65' y 79'). Para España había empatado transitoriamente Pirri a los 71'. Y el 2 a 1 final fue un paso fundamental para que Argentina clasificara para cuartos mientras que para España significó un gran porcentaje de su eliminación en primera ronda.

En amistosos, Argentina y España están empatados

El historial en amistosos es sumamente parejo aunque con goleadas de ambos lados. Son 13 partidos, con cinco triunfos por lado y tres empates.

* El primer amistoso de la historia se jugó en 1953 en la cancha de River Plate y terminó con victoria de Argentina por 1-0, con un gol de Ernesto Grillo. Unos meses después, jugaron la revancha en el Estadio Chamartín (hoy Santiago Bernabéu) de Madrid, y España ganó 2-1.

* En la inauguración del Estadio Único de La Plata, en 2003, Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, cayó 2 a 0 ante España.

* Poco después de que España se consagrara campeona del mundo en Sudáfrica 2010, visitó a la Argentina en Buenos Aires. La Selección albiceleste, dirigida de forma interina por Sergio Batista, dio un show de fútbol y goleó 4-1 con tantos de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Llorente descontó para los españoles.

* La durísima goleada en Madrid en 2018, es el último y más doloroso amistoso. Sin Lionel Messi (lesionado en la tribuna), la España de Lopetegui aplastó por 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli, con un triplete de Isco.

Fuente: Agencia DIB

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