miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 14:35

Argentina vs Inglaterra: los equipos confirmados del partido más "caliente" del Mundial

La selección argentina frente a Inglaterra va con un sólo cambio: Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo de Paul.

Por Agencia DIB
Argentina lista para la sexta semifinal de su historia.

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Todo listo para la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido que se disputa este miércoles a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ya tiene los equipos confirmados. En Argentina ingresa Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo de Paul mientras que Inglaterra va con sus habituales titulares.

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El equipo de Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Landro Paredes, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Leo Messi y Julián Álvarez. DT Lionel Scaloni

La formación de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El encuentro es transmitido en vivo por DSports, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, también se podrá ver vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

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