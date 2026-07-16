Abad apuntó a Kicillof por el estado del IOMA: "es el reflejo más doloroso del fracaso de su gestión"

El senador nacional bonaerense Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio en el Senado de la Nación para denunciar “la profunda crisis que atraviesa IOMA” y exigir al gobernador Axel Kicillof una “respuesta urgente ante el deterioro del sistema de salud” que afecta a más de 2,5 millones de bonaerenses.

La situación del IOMA está en el foco de la oposición hace meses: en la Legislatura hubo incluso un intento de realizar una sesión especial para tratar esta cuestión, que reunió a todos los bloques no peronistas -excepto la izquierda-, que se abortó a último momento porque requería una mayoría especial de votos que no se logró.

En ese contexto, Abad aprovechó hoy la sesión en el Congreso para volver a plantear el tema con una intervención en la que sostuvo que los déficits en el funcionamiento de la obra social constituyen “una grave vulneración del derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

"Vengo a plantear esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La realidad de IOMA ya no admite más excusas ni más dilaciones", expresó Abad. Agregó que la crisis dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una emergencia sanitaria que golpea a trabajadores estatales, docentes, policías, médicos, jubilados y sus familias.

"Alcanza con escribir la palabra IOMA en cualquier buscador para encontrarse con una realidad angustiante: prestaciones suspendidas, cirugías postergadas, tratamientos demorados y afiliados abandonados. El sufrimiento se ha transformado en el sello de una obra social que durante décadas fue un orgullo para la provincia y que hoy está siendo destruida por la desidia y la ineficiencia", señaló el senador.

Abad remarcó que el deterioro de IOMA impacta especialmente en distintos puntos de la provincia y advirtió sobre la situación que atraviesa Mar del Plata. "Este año, Mar del Plata fue escenario de reclamos dramáticos por la falta de prestaciones, la interrupción del transporte para personas con discapacidad, la suspensión de tratamientos oncológicos y las movilizaciones de cientos de afiliados desesperados. Lo mismo sucede en La Plata, donde las deudas con los prestadores derivaron en paros y suspensión de la atención médica. No son casos aislados; son la consecuencia directa de una gestión que fracasó", afirmó.

Durante su exposición, el legislador también hizo referencia al reciente informe del Tribunal de Cuentas bonaerense, al que calificó como una prueba contundente del desorden administrativo existente. "Los datos son alarmantes: profesionales sin matrícula, policonsultorios sin habilitación, irregularidades contables, fondos mal administrados y un presupuesto que pasó de 362 mil millones de pesos a ejecutar 1,3 billones sin controles adecuados. Es la radiografía de una gestión sin planificación, sin transparencia y sin capacidad para administrar los recursos de los bonaerenses."

Para Abad, la crisis de IOMA trasciende a la propia obra social y compromete el funcionamiento integral del sistema sanitario provincial. "IOMA es el principal sostén sanitario de más de dos millones y medio de bonaerenses. Cuando IOMA colapsa, también se tensionan las clínicas, los hospitales, los centros médicos y todo el sistema de salud de la provincia. Estamos frente a un problema estructural que exige respuestas inmediatas."

En ese sentido, cuestionó la “falta de decisión política” del Gobierno provincial. "Hace años que advertimos esta situación. La crisis no se resuelve con comunicados de prensa ni buscando responsables en otros lugares. Se resuelve con gestión, transparencia, orden administrativo y una conducción técnica capaz de recuperar una institución esencial para millones de personas."

Finalmente, el senador responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por el deterioro de la obra social y reclamó medidas urgentes. "La responsabilidad política, institucional y moral de esta crisis tiene nombre y apellido. El gobernador no puede seguir mirando para otro lado mientras millones de bonaerenses ven vulnerado un derecho humano básico como es el acceso a la salud. El presente de miles de familias ya es insoportable y no podemos permitir que el abandono se transforme en una política de Estado."