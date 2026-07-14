martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 10:06

Argentina vs Inglaterra: los equipos, la camiseta y el árbitro de una semifinal histórica

Será la sexta ocasión en que Argentina e Inglaterra estén frente a frente en un Mundial. Y la primera vez que Leo Messi juegue contra los ingleses.

Por Agencia DIB
Leo Messi y la camiseta alternativa de la selección argentina.

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x selección argentina
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El árbitro estadounidense Ismail Elfath

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FIFA
Diego Simeone y David Beckham, protagonistas del duelo de Francia 98.

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Scaloni x 100

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x selección argentina

El mundo -y no solo el del fútbol- está convulsionado por la semifinal entre Argentina e Inglaterra que se disputará este miércoles a las 16, en la ciudad de Atlanta. En esta tensa espera ya se sabe qué camiseta lucirá la selección nacional, quién será el árbitro y cuáles serías las probables formaciones de los equipos.

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Una camiseta con historia

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Argentina saldrá al césped del Atlanta Stadium con la camiseta alternativa, de base oscura y detalles azules, en un claro homenaje a la que usó el equipo de Carlos Bilardo en 1986, cuando derrotó a los ingleses en México, con la “Mano de Dios” y el gol más hermoso de todos los mundiales.

En Francia 98, cuando ambas selecciones volvieron a enfrentarse en la ciudad de Saint Etienne, Argentina también usó la alternativa de color azul. Y ganó en la definición por penales.

Diego Simeone y David Beckham, protagonistas del duelo de Francia 98.

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Además del color, según explicó Adidas, “el diseño presenta trazos curvos, formas ornamentales y líneas en espiral que evocan al fileteado porteño, una técnica pictórica tradicional de la Ciudad de Buenos Aires”.

Un árbitro de Estados Unidos con origen marroquí

El árbitro estadounidense Ismail Elfath

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La FIFA designó un equipo arbitral principal a tres estadounidenses: Ismail Elfath (44 años) y sus dos compatriotas como asistentes, Corey Parker y Kyle Atkins; mientras que tanto el cuarto árbitro -Maurizio Mariani- y el asistente de reserva -Daniele Bindoni- son italianos. como cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente. Hasta ahora, la FIFA no comunicó quiénes estarán en el VAR.

Esta semifinal será el cuarto partido para Elfath en el Mundial 2026. En la fase de grupos dirigió el 2 a 2 entre Países Bajos y Japón, y la victoria de España por 1-0 ante Uruguay, partido en el que mostró la tarjeta roja al uruguayo Agustín Canobbio, tras un flagrante foul. En octavos, Elfath fue el árbitro en el 2 a 1 de Noruega ante Brasil.

En síntesis, en sus dos últimos encuentros dos selecciones sudamericanas quedaron eliminadas. Para Elfath éste es su segundo Mundial. En Qatar 2022 dirigió tres partidos y fue el cuarto árbitro en la final entre Argentina y Francia.

¿Scaloni hará cambios frente a Inglaterra?

Scaloni x 100

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Aunque obviamente el DT argentino mantendrá en secreto la formación de su equipo hasta último momento, de acuerdo a lo visto en las prácticas, ante los ingleses mantendría el 4-4-2 con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis MacAllister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La alternativa, teniendo en cuenta el poder aéreo de Inglaterra en el área rival, sería sumar otro defensor para un esquema 5-3-2, con Nicolás Otamendi a la defensa en lugar de De Paul.

Por su parte, el conjunto de Thomas Tuchel saldría con su habitual 4-2-3-1: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Fuente: Agencia DIB

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