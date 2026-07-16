jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 17:28

La Procuración General lanzó una nueva sección informativa para acercar la Justicia a la ciudadanía

El Ministerio Público de la provincia puso en marcha “Justicia Clara", una nueva iniciativa de comunicación institucional.

Por Agencia DIB
Nueva sección informativa para acercar la Justicia a la ciudadanía.

Nueva sección informativa para acercar la Justicia a la ciudadanía.

Ministerio Público

La Procuración General de la provincia lanzó una nueva sección creada para responder una necesidad concreta de la ciudadanía: comprender, de manera rápida y accesible, cómo actuar frente a situaciones y/o problemas cotidianos vinculadas con la Justicia, conocer los derechos, aclarar dudas sobre expresiones o conceptos jurídicos e informar sobre las herramientas que brinda el Ministerio Público.

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Con un lenguaje simple y cercano, “Justicia Clara” ofrece respuestas prácticas a consultas frecuentes. La propuesta forma parte de la estrategia para fortalecer el acceso a la justicia, reducir las barreras de comprensión del lenguaje jurídico y acercar información útil a toda la comunidad. ¿Qué hacer ante un problema? ¿Dónde realizar una consulta? ¿Cómo trabajan las áreas del Ministerio Público? ¿Qué derechos asisten a las personas en determinadas situaciones?

“Justicia Clara” es una sección de comunicación del Ministerio Público que “busca derribar mitos, aclarar conceptos jurídicos que suelen generar confusión, combatir la desinformación y difundir las herramientas y servicios disponibles para la comunidad”, se informó. “La premisa central es cómo hacer fácil y accesible un lenguaje que muchas veces resulta difícil de entender”.

"Acercar información confiable, derribar mitos y facilitar la comprensión del sistema judicial son pasos fundamentales para promover el ejercicio efectivo de los derechos y consolidar la confianza en las instituciones", resaltó el Procurador General, Julio Conte-Grand.

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