jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 17:31

El oficialismo volvió a postergar el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras por falta de votos

LLA tuvo que aplazar por cuarta vez el tratamiento del proyecto que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El debate fue reprogramado para el 6 de agosto.

Por Agencia DIB
El bloque de La Libertad Avanza en Senadores.&nbsp;

El bloque de La Libertad Avanza en Senadores. 

DIB.

La Libertad Avanza resolvió este jueves postergar por cuarta vez el tratamiento en el Senado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de constatar que no contaba con los votos necesarios para avanzar con la reforma que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

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La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó diferir el debate hasta la sesión prevista para el 6 de agosto, ante las diferencias surgidas con sectores aliados que se resisten a acompañar los cambios a la Ley de Tierras.

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone eliminar las limitaciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros. La legislación actual fija topes a esas operaciones y establece restricciones sobre la superficie que puede quedar en manos de propietarios del exterior.

Durante la jornada ya circulaban versiones sobre un nuevo aplazamiento debido a las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios para aprobar los artículos más controvertidos del proyecto.

La propuesta de pasar el debate a un cuarto intermedio llegó una vez que el Senado completó el tratamiento del resto del temario, que incluyó la aprobación de ascensos diplomáticos, 29 pliegos judiciales y un proyecto referido a la provincia de Tucumán.

Entre los pliegos aprobados se destacó el del juez Víctor Pesino, cuya continuidad en el cargo dependía de la votación debido a que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio, edad a partir de la cual requiere un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en funciones.

De este modo, el oficialismo volvió a posponer una de las iniciativas centrales de su agenda legislativa, en medio de las dificultades para consolidar una mayoría que le permita avanzar con la reforma de la Ley de Tierras.

Fuente: Agencia DIB.

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