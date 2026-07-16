Advierten por aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias: completar la vacunación, la clave

Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación.

En las últimas semanas, el ministerio de Salud registró un aumento de la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), al tiempo que continúa detectándose un alza en los casos de gripe, típicos de esta época del año.

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En esa línea, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló sobre la progresión de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG): "En la semana epidemiológica 22, en Brasil y el Cono Sur se registra un incremento sostenido de la actividad , con un aumento progresivo en el número de detecciones y un porcentaje de positividad del 13,9%. A nivel regional, influenza A sigue siendo el virus predominante entre las muestras subtipificadas, con A(H3N2) como el subtipo dominante en el hemisferio sur. El VSR muestra una tendencia ascendente en la mayoría de las subregiones, con excepción de América del Norte. Por su parte, la circulación de SARSCoV-2 - causante de Covid-19- se mantiene estable y en niveles bajos".

En cuanto a las hospitalizaciones por IRAG "se mantienen elevadas en la Región Andina, Brasil y el Cono Sur, asociadas principalmente a la circulación de influenza y VSR", indicó el BEN. Y añadió: "Entre las personas internadas, predominan las detecciones de influenza, con un incremento tanto en el número de casos como en el porcentaje de positividad desde la SE 12. Las detecciones de SARS-CoV-2 se mantienen estables, mientras que las de VSR muestran un aumento progresivo a partir de la SE 13".

En este contexto, dos acciones ayudan a prevenir los contagios, a reducir la circulación viral y los casos graves de estas enfermedades: completar los esquemas de vacunación y sostener hábitos de cuidado e higiene.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

La vacuna contra la influenza en Argentina deben aplicársela todos los años personas que integran grupos objetivo:

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas embarazadas, en cualquier trimestre.

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no fueron vacunadas durante el embarazo.

Personas de 65 años o más.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

Personal de salud y personal estratégico

Además, se recomienda considerar la vacunación antigripal en niños y niñas hasta los 5 años inclusive; adultos desde los 60 años; personas hasta los 6 meses del posparto si no se vacunaron durante la gestación; convivientes y cuidadores de personas con riesgo; trabajadores de instituciones cerradas, del sector avícola y de salud animal; viajeros y personal estratégico.

La vacuna contra el VSR forma parte del Calendario Nacional para personas embarazadas y se aplica entre las semanas 32 y 36,6, para proteger al bebé durante los primeros meses de vida. En el ámbito privado, también está disponible para adultos mayores y para personas desde los 18 años con factores de riesgo de enfermedad grave.

Las personas gestantes deben vacunarse contra el VSR en el último trimestre del embarazo.

En cuanto a los cuidados y la higiene, el hábito más sencillo y efectivo para evitar contagios es el lavado frecuente de manos; se recomienda también taparse la boca al toser y estornudar con el pliegue del codo y ventilar espacios cerrados, medios de transporte, aunque haga frío.

Fuente: Agencia DIB