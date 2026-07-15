Reacciones de todo el arco político ante el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra

La exministra de Seguridad y legisladora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, posteó una foto con un gesto llamativo, alusivo a la victoria, vistiendo la albiceleste con el número 13, que usa Cristian "Cuti" Romero.

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición reaccionaron públicamente en sus redes sociales ante el histórico triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026.

El grito por el triunfo de Argentina ante Inglaterra retumbó en toda la provincia

El presidente Javier Milei posteó un breve mensaje, que ya es cábala en todos los triunfos del equipo que dirige Lionel Scaloni: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...".

La vicepresidenta Victoria Villarruel festejó el pase de Argentina a la final del Mundial de Fútbol y ratificó el contenido polémico del tuit que había publicado en la previa del partido cuando cargó contra "los piratas usurpadores". "¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!" , manifestó.

¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó al equipo que conduce Lionel Messi como "el equipo de fútbol con más huevos del mundo".

El asesor presidencial Santiago Caputo replicó una publicación de la Oficina del Presidente en la que se informa que "la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026". "Sí Señor", acotó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también compartió la imagen de los jugadores con la bandera que reivindica las Malvinas como territorio nacional y escribió: "Vamos campeón, a puro corazón".

VAMOS CAMPEÓN, A PURO CORAZÓN pic.twitter.com/vr3BQHvHlz — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 15, 2026

En la misma línea, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo: "Simplemente FUEGO SAGRADO. La memoria no se puede prohibir", agregando asó una alusión al impedimiento para ingresar al estadio con banderas alusivas a Malvinas.

Simplemente FUEGO SAGRADO. La memoria no se puede prohibir pic.twitter.com/jlRp7mP0Cj — Sergio Massa (@SergioMassa) July 15, 2026

La diputada nacional de Unión por la Patria Teresa García se refirió a la victoria argentina y tiró una chicana contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. "Ahora a devolver las Malvinas ! O le van a pedir permiso a Monteoliva?", expresó la legisladora kirchnerista.

En tanto, la exministra de Seguridad y legisladora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, posteó una foto con un gesto llamativo, alusivo a la victoria y escribió: "Argentina enorme. Somos finalistas del mundo otra vez. Obelisco".

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner, salió a saludar a los militantes que se acercaron a su departamento de la calle San José 1111 después del triunfo de la Selección argentina.

CRISTINA SALIÓ A SALUDAR TRAS EL TRIUNFO DE ARGENTINA



Cristina Fernández de Kirchner saludó desde San José 1111 a los militantes que se acercaron al lugar luego de la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del #Mundial2026. pic.twitter.com/JhQYWKyWH1 — BorderPeriodismo (@Border_BP) July 16, 2026

Fuente: Agencia DIB