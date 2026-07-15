miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 18:13

¡A la final! Argentina dio vuelta un partido increíble y ahora vamos por España

En el mejor partido del Mundial, la selección argentina mostró su jerarquía y el domingo juega la final ante España en Nueva Jersey

Enzo Fernández hizo un golazo para el empate de Argentina.

Enzo Fernández hizo un golazo para el empate de Argentina.

X Selección Nacional

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentino superó ampliamente a Inglaterra, que se había puesto injustamente en ventaja con gol de Gordon.

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