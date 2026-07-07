"Me emocioné hasta las pelotas": Javier Milei celebró la clasificación de Argentina

Entre emoción y euforia, Javier Milei celebró el triunfo frente a Egipto, elogió a Lionel Messi y aseguró que nunca dejó de creer en la remontada que metió a la Selección en los cuartos de final.

El equipo de Lionel Scaloni dio vuelta a un partido que parecía perdido y consiguió el pase para mantener viva la ilusión. Entre las primeras reacciones apareció la del presidente Javier Milei, quien expresó su desahogo en una entrevista radial apenas terminó el encuentro.

El mandatario contó que siguió el partido junto a su hermana en la residencia de Olivos y admitió que vivió cada minuto con una fuerte carga emocional. "Nosotros ni te cuento. Vimos el partido acá. Qué forma de sufrir, pero pudimos remontarlo y ganar ", afirmó en diálogo con Radio Mitre y el programa de Alejandro Fantino en el streaming Neura.

Para Milei, el desarrollo del encuentro no coincidía con el resultado parcial. El Presidente sostuvo que Argentina había sido superior durante gran parte del partido y consideró desigual la desventaja en el marcador. "Era injusto el resultado. Argentina había jugado bien y nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. Pero no nos van a dar por muertos nunca. En los últimos diez minutos hicimos una remontada que evidentemente es histórica ", expresó.

"Lo importante de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento. Siguió peleando, siguió buscando y eso es un ejemplo para seguir. No hay que rendirse nunca", sostuvo el Jefe de Estado y, tras ser consultado sobre cuál de los tres goles gritó con más fuerza, respondió sin dudar: "Todos, todos. Grité todos".

Milei es "absolutamente de Messi"

"La realidad es que todo el mundo sabe que soy absolutamente de Messi. La paso muy mal cuando está desencontrado. El arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria. Argentina tuvo por lo menos ocho oportunidades en el primer tiempo y no podía concretar", comentó e interpretó que las dificultades terminaron por darle todavía más valor al triunfo. "Esto fue para darle más épica. No es apto para cardíacos, pero estos jugadores son dignos de admiración. Mostraron que no hay que rendirse nunca", afirmó.

Sin olvidarse de Boca

Sobre el final, Milei explicó por qué nunca perdió la confianza y recordó las gestas del Boca de Carlos Bianchi. "Estoy acostumbrado a ver estas épicas. Vi al Boca de Bianchi hacer cosas milagrosas. ¿Cómo no iba a confiar en este equipo de monstruos?", dijo.

Al ser consultado por sus sensaciones después del partido, dejó la frase más fuerte de la entrevista: "Me emocioné hasta las pelotas". Antes de despedirse, también les dedicó un mensaje a los jugadores y al cuerpo técnico: "Los felicito, los amo. Estoy como loco de felicidad".

Fuente: Agencia DIB.