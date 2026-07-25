sábado 25 de julio de 2026
25 de julio de 2026 - 12:51

Milei participa del acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Vinimos a acompañar la ola azul"

El Presidente fue distinguido con la Orden de Ipiranga en el Palacio dos Bandeirantes, en San Pablo.

Por Agencia DIB
Milei junto a Tarcisio de Freitas, el gobernador de San Pablo.

Milei junto a Tarcisio de Freitas, el gobernador de San Pablo.

Presidencia

El presidente Javier Milei encabeza este sábado una serie de actividades oficiales y políticas en la ciudad de San Pablo, Brasil, orientadas a brindar un explícito respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

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La jornada comenzó por la mañana con un encuentro institucional en el Palacio dos Bandeirantes, donde el jefe de Estado argentino fue recibido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

Durante la ceremonia, donde fue desplegada una alfombra azul en lugar de la tradicional roja, Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado paulista.

De las actividades oficiales también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente local, Ricardo Nunes, previo a una reunión de trabajo de la que se sumó el propio Flávio Bolsonaro.

Discurso

Posteriormente, la agenda del mandatario contempla su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), con sede en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde tiene previsto un discurso en el marco de la oficialización de la postulación presidencial del senador opositor de cara a los comicios de octubre.

En su encuentro con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Milei expresó: “Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

Para priorizar el compromiso internacional en territorio brasileño, la Casa Rosada reprogramó la presencia de Milei en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que fue trasladado para este domingo.

Tensión con Lula

La visita oficial y el marcado apoyo a la principal fuerza opositora brasileña añaden un nuevo elemento de tensión a las relaciones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, en un contexto donde ambos ejecutivos mantienen un vínculo institucional distante y sin encuentros bilaterales por fuera de las cumbres del G20 y el Mercosur.

La visita de Milei a Brasil llega en un momento complicado para el candidato liberal: una encuesta de Genial/Quaest indica que 55% de los votantes cree que Lula será reelegido, contra 25% que apuesta por una victoria de Flávio Bolsonaro. Entre los independientes, la diferencia también es amplia: 52% ve ganador al actual presidente y 14% al senador.

Fuente: Agencia DIB

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