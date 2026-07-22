Gabriel Katopodis: "Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren"

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron el convenio para la cesión por 20 años de la Ruta Nacional A012 a la Provincia. El acto se realizó en Casa Rosada y marcó un hecho inédito en Argentina: es la primera vez que el Gobierno nacional transfiere la administración integral de una ruta nacional a una provincia para que ésta se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.

Conocida esta noticia, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, escribió en la red social X: “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”. “Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la provincia de Buenos Aires de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi tres años. Beneficia a 12 millones de bonaerenses y atraviesa doce municipios. Ahh, pero son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y ustedes solo buscan hacer el mayor daño posible por cuestiones políticas y electorales. Raro querer gobernar una provincia a la cual se asfixia y discrimina todos los días”.

SI SOS BONAERENSE, MILEI Y SANTILLI NO TE QUIEREN



Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi 3 años.



Beneficia a 12 millones de bonaerenses y atraviesa 12… pic.twitter.com/5vYeDQTHEj — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) July 22, 2026 Katopodis acompañó su tuit justamente con el artículo de un diario nacional que da cuenta de la cesión a la provincia de Santa Fe.

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