miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 20:22

Gabriel Katopodis: "Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren"

El ministro de Infraestructura de Buenos Aires criticó que Nación le haya cedido a una provincia la administración de una ruta, algo que Buenos Aires viene pidiendo desde hace tiempo.

Por Agencia DIB
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron el convenio para la cesión por 20 años de la Ruta Nacional A012 a la Provincia. El acto se realizó en Casa Rosada y marcó un hecho inédito en Argentina: es la primera vez que el Gobierno nacional transfiere la administración integral de una ruta nacional a una provincia para que ésta se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.

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Conocida esta noticia, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, escribió en la red social X: “Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”. “Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la provincia de Buenos Aires de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi tres años. Beneficia a 12 millones de bonaerenses y atraviesa doce municipios. Ahh, pero son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y ustedes solo buscan hacer el mayor daño posible por cuestiones políticas y electorales. Raro querer gobernar una provincia a la cual se asfixia y discrimina todos los días”.

Katopodis acompañó su tuit justamente con el artículo de un diario nacional que da cuenta de la cesión a la provincia de Santa Fe.

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