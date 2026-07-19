domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 09:09

Milei y su saludo a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas"

Apenas terminada la final, el presidente Javier Milei agradeció el esfuerzo de la selección nacional.

Por Agencia DIB
Javier Milei compartió en sus redes su admiración por la selección. &nbsp;

Javier Milei compartió en sus redes su admiración por la selección.

 

El presidente Javier Milei, fiel a su admiración por Carlos Bilardo, volvió a repetir la cábala y este domingo miró el partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, en el mismo lugar, con la misma compañía y con la misma vestimenta.

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Javier Milei junto al senador brasileño y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro. 

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El mandatario sufrió durante los 120 minutos junto a su hermana Karina en el microcine de la Quinta de Olivos, en las mismas ubicaciones en las que vieron los otros partidos del Mundial. Y vestido con su ya famoso mameluco de YPF que le regalaron en una visita a los pozos de Vaca Muerta, en Neuquén.

"Argentina siempre en lo alto"

Apenas terminado el encuentro, expresó en sus redes sociales su felicitación para el equipo de Lionel Scaloni y Leo Messi:

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X.

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