Milei y su saludo a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas"

Javier Milei compartió en sus redes su admiración por la selección.

El presidente Javier Milei, fiel a su admiración por Carlos Bilardo, volvió a repetir la cábala y este domingo miró el partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, en el mismo lugar, con la misma compañía y con la misma vestimenta.

El mandatario sufrió durante los 120 minutos junto a su hermana Karina en el microcine de la Quinta de Olivos, en las mismas ubicaciones en las que vieron los otros partidos del Mundial. Y vestido con su ya famoso mameluco de YPF que le regalaron en una visita a los pozos de Vaca Muerta, en Neuquén.

"Argentina siempre en lo alto" Apenas terminado el encuentro, expresó en sus redes sociales su felicitación para el equipo de Lionel Scaloni y Leo Messi:

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X.

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