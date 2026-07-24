viernes 24 de julio de 2026
24 de julio de 2026 - 11:21

El vocero de Milei dijo que "es una posibilidad" que el dólar llegue a $1800

Adrián Ravier afirmó que la “estabilidad cambiaria está muy clara”, pero evaluó que podría haber una “corrección mínima” en los próximos meses.

Por Agencia DIB
El vocero presidencial Adrián Ravier.

El vocero presidencial Adrián Ravier.

Noticias Argentinas
Más noticias
El presidente Javier Milei en el Coloquio de IDEA en 2024.

IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo
El preisdente Milei, en la Rural. (DIB)

Milei en la Sociedad Rural: ¿se vienen anuncios clave para el campo?

“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que, si hubiera atraso cambiario como dicen algunos economistas, este no sería muy grande, como sucedió en 2002 o durante el Gobierno de Mauricio Macri. Y, en ese contexto, aseguró que el dólar que hoy cotiza en torno a los $1.510 trepe unos $300 pesos en los próximos meses.

En declaraciones en el streaming oficialista Carajo, Ravier afirmó que en la actualidad hay estabilidad y que "no hay temblores posibles como ha pasado en la historia reciente argentina en varios momentos", aunque no descartó que "después una mala cosecha, o una sequía o inundación te pueden golpear". Fue en ese momento que se puso a debatir sobre si hay o no atraso cambiario.

"Algún analista dirá: ´Pero tenés atraso cambiario, eso puede generar una corrección'. Si hay atraso cambiario, la corrección que podés tener en algún momento es mínima; no es que vas a duplicar el tipo de cambio y eso te va a hundir los ingresos; podés tener una corrección mínima que no va a tener un impacto significativo en los bolsillos de los argentinos".

Finalmente, el vocero recordó que se están comprando reservas, hay superávit en cuenta corriente, "hay muchas buenas noticias que no son compatibles con tener atraso cambiario, pero en el promedio de mirar de los últimos años, hoy estás un poquito abajo; si tuvieras una corrección, no sería significativa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo

Milei en la Sociedad Rural: ¿se vienen anuncios clave para el campo?

Gabriel Katopodis: "Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren"

Kicillof contra el modelo de Milei: "La gente se endeuda para pagar el alquiler"

Milei dijo que el asueto dependerá de la decisión de los jugadores

Milei y su saludo a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas"

Reacciones de todo el arco político ante el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra

La Provincia avanza con AsesorIA para modernizar el asesoramiento jurídico

Trump incluyó a Argentina en una nueva suba de aranceles a escala global

Caputo enfrió la expectativa por el discurso de Milei en La Rural: descartó nuevas bajas en las retenciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei en el Coloquio de IDEA en 2024.

IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Central habilitó a las empresas para que paguen los salarios en moneda extranjera.

El Central habilitó a las empresas para que abran cuentas sueldo en dólares