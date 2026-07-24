El vocero de Milei dijo que "es una posibilidad" que el dólar llegue a $1800

En medio de un debate que se reflotó por estas horas en torno al tipo de cambio y luego que el Gobierno nacional anunciara la ampliación de la inocencia Fiscal, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evaluó que “es una posibilidad” que el dólar llegue a $1700 o $1800 dentro de unos meses.
“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó.
El funcionario sostuvo que, si hubiera atraso cambiario como dicen algunos economistas, este no sería muy grande, como sucedió en 2002 o durante el Gobierno de Mauricio Macri. Y, en ese contexto, aseguró que el dólar que hoy cotiza en torno a los $1.510 trepe unos $300 pesos en los próximos meses.
En declaraciones en el streaming oficialista Carajo, Ravier afirmó que en la actualidad hay estabilidad y que "no hay temblores posibles como ha pasado en la historia reciente argentina en varios momentos", aunque no descartó que "después una mala cosecha, o una sequía o inundación te pueden golpear". Fue en ese momento que se puso a debatir sobre si hay o no atraso cambiario.
"Algún analista dirá: ´Pero tenés atraso cambiario, eso puede generar una corrección'. Si hay atraso cambiario, la corrección que podés tener en algún momento es mínima; no es que vas a duplicar el tipo de cambio y eso te va a hundir los ingresos; podés tener una corrección mínima que no va a tener un impacto significativo en los bolsillos de los argentinos".
Finalmente, el vocero recordó que se están comprando reservas, hay superávit en cuenta corriente, "hay muchas buenas noticias que no son compatibles con tener atraso cambiario, pero en el promedio de mirar de los últimos años, hoy estás un poquito abajo; si tuvieras una corrección, no sería significativa.
Fuente: Agencia DIB