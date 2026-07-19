Milei dijo que el asueto dependerá de la decisión de los jugadores

El presidente Javier Milei anunció en la noche de este domingo que declarará feriado nacional cuando los jugadores de la Selección anuncien su intención de celebrar con la gente. El combinado nacional llegaría este lunes a las 17 al país y es probable que el día no laborable se fije para este martes.

Minutos después de consumada la derrota con España, Milei utilizó su cuenta de X para reconocer el desempeño del equipo argentino. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", posteó el primer mandatario. Y un rato después publicó un nuevo posteo en el que anunció la decisión del feriado.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", indicó el primer mandatario.

Según indicaron fuentes oficiales consultadas, el vuelo del charter de Aerolíneas Argentina que trasladará al seleccionado argentino despegaría a las 5 AM hora de Nueva York (6 AM hora Argentina) -es una travesía de 11 horas-, por lo que se estima que su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza sería a las 17.

Un rato más tarde, el mandatario resaltó la labor del equipo de Lionel Scaloni y dijo que lo que consiguió en los últimos años es algo histórico.

“Más allá de que el resultado no es el que nos hubiera gustado obtener, me parece que hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una. Y esta final se perdió en el alargue. Nadie les puede recriminar nada porque han dejado todo y sobre el final podríamos haber tenido alguna oportunidad para empatarlo en un partido que naturalmente nos había sido muy desfavorable”, afirmó durante una entrevista en Radio Mitre.

En esa misma entrevista, contó que hay seis alternativas para que los futbolistas argentinos celebran, más allá de la Casa Rosada, y que esas opciones ya fueron transmitidas a las autoridades de la AFA.

“Es una acción coordinada entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y están esas posibilidades elevadas, transmitidas. Estamos a la espera de lo que los jugadores decidan y el cuerpo técnico para que ellos puedan tener ese momento donde puedan interactuar con los argentinos por este enorme y gran trabajo que han hecho”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB