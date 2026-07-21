Axel Kicillof contra el modelo de Javier Milei: "La gente se endeuda para pagar el alquiler"

El gobernador Axel Kicillof en Morón.

Con un mensaje contra la política económica de Javier Milei y “la mano invisible del mercado”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la gente padece el actual modelo y destacó que “las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”.

“Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo: hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”, lanzó Kicillof al inaugurar este martes el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Papa Francisco” en Castelar, municipio de Morón.

“Nosotros nos paramos exactamente en la vereda de enfrente: seguimos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires haya más salud, más educación y más acompañamiento para los sectores vulnerables”, agregó el mandatario que compartió el acto junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi.

En este contexto, aseguró que quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública ya que “vinieron a destruir al Estado” y así a empeorar las condiciones de vida. “A ese modelo de deserción y crueldad, en la provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente: este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos", agregó.

Y punto seguido lanzó sus críticas contra el Presidente. "Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender”, dijo. Y agregó: “La verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos". Con una inversión de $556 millones, el CAPS ubicado en el barrio 20 de Junio cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología. Fuente: Agencia DIB

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