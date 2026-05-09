sábado 09 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026 - 11:50

Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación en las glándulas parótidas

El diputado presentó una “buena evolución posoperatoria”, y deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.

Por Agencia DIB
El diputado nacional Máximo Kirchner.&nbsp;

El diputado nacional Máximo Kirchner. 

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras presentar una “buena evolución posoperatoria” luego de una parotidectomía bilateral, de acuerdo con el parte difundido por autoridades.

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“El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner”, indicó el comunicado firmado por el director general del hospital donde permanecía internado, Roberto D. Martínez.

Asimismo, el parte señaló que el dirigente deberá continuar con “seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”.

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Kirchner fue operado de un cistoadenoma parotídeo, un tipo de tumor benigno que suele desarrollarse en las glándulas parótidas. Estas glándulas están ubicadas delante de las orejas, a ambos lados del rostro, y son las que producen saliva.

La cirugía programada se había postergado durante semanas, según anunció el diputado a través de sus redes sociales. Antes de entrar al quirófano buscó llevar tranquilidad a los militantes y aprovechó para criticar a la Justicia por la situación de su madre, Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente: Agencia DIB

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