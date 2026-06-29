La llave soñada de la Selección: un horizonte sin monstruos hasta semifinales

En la previa del Mundial , la discusión popular tenía que ver con el nivel de los rivales de la Selección a la hora de jugar amistosos. En los últimos 4 años, justamente la ventana que hay entre una Copa del Mundo y otra, Argentina disputó 19 partidos, todos contra rivales de segundo y tercer orden: Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0), Emiratos Árabes Unidos (5-0), Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0), Indonesia (2-0), El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Ecuador (1-0), Guatemala (4-1), Venezuela (1-0), Puerto Rico (6-0) y Angola (2-0), Mauritania (2-1), Zambia (5-0), Honduras (2-0) e Islandia (3-0). Todas fueron victorias con 61 goles a favor y apenas 3 en contra.

En ese lapso estaba previsto enfrentar a España en una Finalissima que Lionel Scaloni no quería jugar. Lo dijo el propio entrenador campeón del mundo. "Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial, hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató", declaró el año pasado. Finalmente, el mata-mata con el ganador de la Euro 2024 se canceló. Y quedó pendiente un partido fuerte contra un rival de élite.

El sorteo del Mundial derivó en “el grupo de la suerte”. Argelia, Austria y Jordania no presentaba mayores inconvenientes para la Selección N°1 del ranking FIFA. Se dudaba más por los problemas físicos que arrastraban los futbolistas, que llegaron tocados. Incluso, el propio Lionel Messi, quien sufría una molestia en el bíceps femoral izquierdo, una lesión mal curada en 2007 que, de vez en cuando, le recuerda las heridas del juego.

Sin embargo, a la hora de rodar la pelota, Argentina mostró que está muy por encima de la media. Aun con algún grado de dificultad, se impuso en los tres partidos (3-0, 2-0 y 3-1) y cuando el mundo del fútbol creía que el rival sería Uruguay, y en menor medida España, apareció Cabo Verde. Sí, el equipo africano que se armó con 14 jugadores nacidos en otros países, y que requirió de Linkedin para incorporar a alguna de sus figuras -tal es el caso de Pico Lopes-, será el adversario de los 16avos de final este viernes en Miami.

Es cierto que los caboverdianos llegan invictos, que no perdieron con España y Uruguay y que merecieron vencer a Arabia Saudita. No obstante, los únicos dos goles que hicieron fueron por errores no forzados, dos fallas de Fernando Muslera. Hay que destacar el orden, la disciplina y cierto manejo de algunos de sus futbolistas, como el caso de Ryan Mendes del Igdir FC de Turquía -denunciado por presunto abuso sexual durante una gira por Nueva Zelanda- o Telmo Arcanjo, atacante del Victoria Guimaraes portugués. También, las virtudes que mostró Vozinha, arquero de 40 años que se hizo famoso por sus atajadas al punto de pasar de tener 50 mil a 17 millones de seguidores en Instagram. Así y todo, da la sensación de que no será posible el milagro ante Messi y compañía.

Cómo es el cuadro de Argentina

¿Y qué hay mas allá de Cabo Verde? Si Argentina, como todo indica, supera la instancia de 16avos de final, tocará Australia o Egipto. Con los “Socceroos” hay dos antecedentes inmediatos. Además del mencionado amistoso del 15 de junio en Beijing con victoria 2 a 0, se enfrentaron en el Mundial de Qatar. Casualmente, también por la instancia de los octavos de final. Nuestra Selección ganó 2 a 1 con goles de Messi y Julián Alvarez (Enzo Fernández en contra descontó para los oceánicos). Con los “Faraones” sería un choque inédito y como si el destino le hubiera hecho un guiño a nuestro seleccionado, no está claro si podrá jugar Mohamed Salah, capitán y gran figura, quien se lesionó la rodilla izquierda durante el encuentro con Irán. Creen que estará disponible.

El cuadro se hace ameno hasta cuartos de final. En esa instancia, podrían tocarle Colombia, Ghana, Suiza o Argelia, que tienen sus propias llaves. Con los suizos ya hubo un enfrentamiento mundialista en Brasil 2014, que terminó con victoria celeste y blanca gracias a un golazo de Angel Di María. Los colombianos son rivales habituales en las Eliminatorias y arrastran una espina desde la Copa América de 2024, que se definió en favor de nuestra Selección con un gol de Lautaro Martínez.

No será fácil, está claro, pero ninguno de los potenciales rivales son superiores al campeón del mundo que, por si fuera poco, tiene a Messi en su mejor versión con la camiseta argentina. Recién en semifinales podría chocar con Brasil o Inglaterra. Del otro lado quedaron Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia, Bélgica y el sorprendente Estados Unidos entre otros adversarios más fuertes.

Los hinchas del resto del mundo se quejan. Hablan de una preferencia de la FIFA, situación incomprobable que se empezó a gestar en Qatar a partir de los penales que se cobraron en favor de Argentina. Lo cierto es que el equipo fue creciendo camino a la conquista de Medio Oriente y avanza a paso redoblado en suelo norteamericano. Y por más allanado que parezca el camino rumbo a la final del 19 de julio en Nueva York, hay que seguir ganando. En definitiva, nadie te regala nada y tampoco es posible aferrarse a la Diosa Fortuna. Quizá sí, a nuestro guía que lleva la “10” y nos conduce a la victoria.

Fuente: Agencia DIB