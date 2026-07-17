Analizan un asueto para recibir a la Selección y el operativo podría incluir a la Provincia

Con la confirmación de que, cualquiera sea el resultado de domingo en Nueva York, la selección argentina estará de regreso en el país el lunes después del mediodía, el gobierno nacional estudia la posibilidad de declarar feriado ese día, mientras prepara la fiesta para recibir a los jugadores, que además podría incluir una parada en la provincia de Buenos Aires.

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Tras la final en el MetLife Stadium, la selección volverá al país en un charter de Aerolíneas Argentina que aterrizará en Ezeiza poco después del mediodía, entre las 13 y las 14 el lunes. El vuelo partirá 8 horas después del partido, que es el lapso que pidió la AFA para darle un descanso mínimo a la selección antes del viaje.

El esquema está pendiente de confirmación final por parte de la AFA, pero esa es la hoja de ruta con la que se mueve el gobierno, según indicaron a DIB fuentes del Ejecutivo. En la mesa de trabajo del ejecutivo está en primer plano la hipótesis de millones de hinchas en la calla, como ocurrió en 2022.

En ese marco, la posibilidad de un asueto es concreta, el lunes y aún el martes, si es que el viaje se retrasa. Una fuente del gobierno dijo a este medio que no hay que descartar esa posibilidad ya que para llegar el lunes a las 14 deberían partir de Nueva York a las 3 AM.

La definición final sobre cómo será el contacto de la “escaloneta” con la gente la tomará un tridente compuesto por Lionel Escaloni, el técnico de la Selección, Lionel Messi y Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA. “La voluntad de lo jugadores será el criterio determinante”, cuentan en el gobierno.

Em una entrevista, el presidente Javier Mileo ofreció “viciar” la Casa Rosada, no estar presidente si los jugadores decidiesen usar el balcón para saludar a la gente, para no contaminar de política el momento. El lo mismo que ofreció en 2022 Alberto Fernández, cuando la escaloneta terminó campeona, pero a la vuelta a Argentina no estuvo en la casa de gobierno aunque hubo una recepción con 5 millones de personas en la calle.

En aquel momento salieron a aclarar que fue una decisión grupal que tuvo que ver exclusivamente con el cansancio del equipo y no con cuestiones políticas.

En ese marco surgió la posibilidad de usar a la provincia como escenario. Se habla del Estado Único de La Plata, que está siendo gestionado por la AFA a partir de un acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof.

En el gobierno de Kicillof no lo confirmaron ni lo descartaron: dijeron que están a disposición de lo que quieran hacer los jugares y que eso se definirá después de que se conozca el resultado de la final.