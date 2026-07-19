domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 08:49

Lionel Messi y un posteo con sabor a despedida de la Selección

“Lo más lindo fue el camino”, escribió el 10 en la previa del partido. Lo hizo junto a una foto en la que se ve a toda la delegación argentina.

Por Agencia DIB
El plantel 2026 que participó en el Mundial.&nbsp;

El plantel 2026 que participó en el Mundial. 

En la previa de lo que será el choque entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, Lionel Messi dejó un mensaje muy sentido a través de sus redes y que sonó como una despedida de la “celeste y blanca”.

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"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el 10.

Y agregó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia".

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA", cerró el capitán.

Junto al posteo hay una imagen de todo el plantel, junto a colaboradores, y se mereció comentarios de otros jugadores. Rodrigo De Paul, por ejemplo, señaló que "fueron 50 días llenos de recuerdos, emociones y momentos que ya forman parte de la historia".

"Todos juntos por otro gran sueño", escribió Leandro Paredes. "Una vez más, hasta el último día defendiendo estos colores", puso el Cuti Romero. Y Lisandro Martínez también se sumó: "Todos, pero todos, tirando siempre para adelante, en cada detalle, dejando la vida por esta selección. Mañana, todos juntos, como lo hemos hecho desde el día 1".

Fuente: Agencia DIB

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