Cáncer de próstata: cuándo y por qué es clave acudir a la consulta médica

Revisás el auto, el asado, el resultado del partido. ¿Y la próstata para cuándo? Por múltiples motivos como miedo, desconocimiento, mitos o vergüenza, los varones suelen no consultar. Y posponer la visita al médico incrementa el riesgo de llegar al diagnóstico cuando el cuadro ya se ha agravado.

El de próstata es el cáncer más frecuente entre los varones . Uno de cada ocho se verá afectado por esta enfermedad que, por lo general, se diagnostica a partir de los 50 años.

Datos del Instituto Provincial del Cáncer (IPC) , que depende del Ministerio de Salud bonaerense, indican que en el país se detectan 11 mil casos nuevos al año de los cuales 3.200 se localizan en la provincia de Buenos Aires . En el territorio bonaerense, además, mueren unas 1.300 personas por este tumor anualmente .

“En sus etapas iniciales este cáncer suele no dar síntomas por eso insistimos en que hacerse los exámenes a tiempo es un acto de amor propio y de cuidado hacia las propias familias ”, dice Silvia Ferroni , médica del IPC.

La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. En los menores de 40 años tiene el tamaño de una nuez. Se ubica justo debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Una de sus funciones es producir un líquido lechoso que constituye un componente esencial del semen y se encarga de nutrir y transportar a los espermatozoides.

Con la edad, explican las especialistas del IPC, es común que se produzca un crecimiento de la próstata, pero esto no quiere decir que se ha desarrollado cáncer, muchas veces se trata de un aumento de tamaño o hiperplasia benigna y es normal que suceda con el paso del tiempo.

“Lo ideal sería que todos los hombres realicen una consulta anual con el equipo de salud para prevenir o detectar oportunamente diferentes enfermedades, entre ellas, el cáncer de próstata”, explica la directora del IPC, Marina Pifano. Y agrega que “la recomendación general para esta enfermedad es realizar una consulta médica a partir de los 50 años, pero aquellos que tienen o han tenido familiares directos que atravesaron un cáncer de próstata o bien de mama, tienen que consultar antes, preferentemente con un urólogo, para obtener un diagnóstico temprano y realizar el tratamiento”.

Síntomas

Existen algunos indicios del cáncer de próstata y, en caso de que aparezcan, es fundamental realizar una consulta. Los más comunes son la dificultad para orinar o las ganas repentinas de hacerlo, la presencia de sangre en la orina o en el semen, la disfunción eréctil y el dolor o las molestias al estar sentado.

El diagnóstico inicial, en tanto, consta de dos pasos muy sencillos e indoloros: un análisis de sangre por el cual se busca el Antígeno Prostático Específico y un examen digital o tacto rectal. Recién luego, en caso de que sea necesario, el médico pedirá una ecografía transrectal y una biopsia.

Mitos y verdades

MITO 1: El análisis de sangre para detectar el Antígeno Prostático Específico reemplaza el tacto rectal.

REALIDAD: no lo reemplaza, se complementan. Un porcentaje de hombres con cáncer de próstata tiene niveles normales de ese antígeno en la sangre, por lo que el examen físico, que es indoloro y dura segundos, sigue siendo necesario para un diagnóstico seguro.

MITO 2: Si no tengo síntomas no tengo de qué preocuparme.

REALIDAD: aunque el riesgo aumenta con la edad, cada vez se detectan más casos en hombres jóvenes.

MITO 3: Tener la próstata inflamada significa que tendré cáncer.

REALIDAD: el agrandamiento benigno de la próstata es muy común al envejecer y no es cáncer ni aumenta el riesgo de desarrollarlo. Sin embargo, los controles sirven para diferenciar ambas condiciones.

Mientras tanto, hay una serie de hábitos saludables que ayudan a prevenir el cáncer. Éstos van de llevar una alimentación rica en frutas y verduras, hacer actividad física regularmente y prevenir infecciones de transmisión sexual, a completar el carnet de vacunas, evitar fumar y reducir el consumo de alcohol.

Fuente: Agencia DIB