Los récords de Messi, el aluvión de goles de la selección y la final que habla "en castellano"

¿Cómo no llevar en andas al mejor jugador de la historia?

Messi, el capitán de Argentina, lideró los festejos después del triunfo ante Inglaterra.

Todavía dura la euforia en toda Argentina por la séptima final de un Mundial que disputará nuestra selección este domingo a las 16, en Nueva York, frente a España. Pero además de la esperanza de un nuevo título, la semifinal ante Inglaterra dejó muchas curiosidades. Entre ellas, la consolidación de Lionel Messi como el mejor futbolista del siglo XXI.

Palabra de Capitán: Messi, conmovido, dijo que "fue increíble lo que vivimos desde el principio"

Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial

No es un Mundial más para el capitán argentino. A falta de dos partidos -el del tercer puesto del sábado entre Francia e Inglaterra, y la final ante España-, Lionel Messi es el máximo asistidor en todas las Copas , con 12, superando a Diego Maradona y Pelé -nada menos- con 8.

En este momento, Leo también encabeza la tabla de goleadores históricos , con 21. Con 20 sigue Kylian Mbappé, y tercero el aleman Miroslav Klose, con 16. Asimismo, comparte la cima de goleadores del Mundial 2026 con 8, junto al francés del Real Madrid.

En tanto, Dibu Martínez ya es el arquero argentino que más partidos disputó en Mundiales, con 14, superando por uno al gran Pato Fillol. Y el domingo podrá sumar uno más.

La segunda final de habla hispana

Los ingleses inventaron el fútbol. Italianos, alemanes, brasileños y franceses ganaron gran parte de los últimos mundiales. Sin embargo la final del domingo en Nueva York será “en castellano”, entre Argentina y España.

La anterior fue en el primer Mundial, en 1930, entre uruguayos y argentinos. Desde entonces nunca más disputaron el partido decisivo selecciones que hablen el mismo idioma.

Argentina y el poder del minuto 79

Desde que el Mundial entró en la etapa de los “mata mata”, la selección nacional convirtió 11 goles. Increíblemente, 9 de ellos se dieron a partir de los 34 minutos del segundo tiempo.

Dieciseisavos de Final: Argentina 3 - 2 Cabo Verde: 29' – Lionel Messi (1-0). 92' – Lisandro Martínez (2-1). 111' – Diney (en contra) (3-2)

Octavos de Final: Argentina 3 - 2 Egipto: 79' – "Cuti" Romero (1-2). 83' – Lionel Messi (2-2). 90+2' – Enzo Fernández (3-2).

Cuartos de Final: Argentina 3 - 1 Suiza: 9' – Alexis Mac Allister (1-0). 112' – Julián Álvarez (2-1). 120' – Lautaro Martínez (3-1).

Enzo Fernández, corriendo hacia la gloria. X Selección Nacional

Semifinal: Inglaterra 1 - 2 Argentina: 85' – Enzo Fernández (1-1). 90+2' – Lautaro Martínez (1-2).

Sólo dos goles se hicieron antes del minuto 79: el primer gol a Cabo Verde y el primero a Suiza.

Fuente: Agencia DIB