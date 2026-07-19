Mundial 2026: España se lleva un premio de 50 millones de dólares

España es el merecido campeón del Mundial 2026 al vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife de Nueva York. Pero además de la gloria deportiva, también embolsó el premio económico más importante en la historia de este certamen: 50 millones de dólares.

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De acuerdo con la información oficial que brindó la FIFA, la nueva estructura financiera llevó la bolsa total del torneo US$ 871 millones , de los cuales cerca de 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a logística y fondos de preparación.

Esa cifra, supera en un 50% la repartida en la edición anterior y acompaña el salto de un campeonato que pasó a tener 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La diferencia entre ganar la final y terminar segundo es de US$ 17 millones , ya que el campeón se quedó con 50 millones de dólares. El subcampeón, por su parte, cobró US$ 33 millones .

Lluvia de dólares

Cada una de las 48 selecciones clasificadas contó además con un fondo de preparación que garantiza un piso de ingresos incluso antes de considerar el rendimiento deportivo. Ese ingreso mínimo asegurado por participar fue de US$ 10,5 millones por federación.

Las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48, es decir las que no superaron la fase de grupos, recibieron US$ 9 millones. Con el aporte para la preparación, el ingreso total asegurado para esos equipos llegó a US$ 10,5 millones. Los equipos que cayeron en los 16avos y terminaron entre los puestos 17 y 32 cobraron US$ 11 millones.

Los equipos que perdieron los octavos de final, del noveno al 16° lugar, percibieron US$ 15 millones. En los cuartos de final, los seleccionados ubicados entre el quinto y el octavo puesto obtuvieron US$ 19 millones. Un equipo que llegue hasta esa ronda acumulará al menos US$ 20,5 millones si se suma el fondo previo de preparación.

Desde las semifinales, el salto en la escala de premios es más pronunciado. El cuarto lugar se llevó US$ 27 millones, el tercero US$ 29 millones.

Fuente: Agencia DIB