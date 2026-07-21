martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 21:46

Cuando el juego deja de ser un juego: informe de la SAP sobre adicción a las pantallas y apuestas online

Mentiras, irritabilidad, aislamiento y cambios abruptos de humor funcionan como signos de alarma de alteración de la conducta en niños y adolescentes.

Por Agencia DIB
Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.
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Las apuestas online, una problemática creciente en menores de edad.
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Las apuestas online.
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La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un comunicado que pone el foco en el uso excesivo de pantallas y la pérdida de control en los hábitos como señal de alerta.

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"No todo uso frecuente de pantallas constituye una adicción, pero toda pérdida de control es una señal de alerta clara", remarca la entidad.

Mentiras, irritabilidad, aislamiento y cambios abruptos de humor funcionan como signos de alarma de alteración de la conducta. El uso excesivo del celular, pasar horas en los juegos en línea o prestar demasiada atención a las apuestas online son acciones que pueden derivar, en los adolescentes, en una pérdida de control y desarrollar rasgos de una personalidad adictiva.

La prevención de que estas conductas pueden ser nocivas y poco saludables "debe darse en el entorno familiar y en la escuela", promoviendo el pensamiento crítico y el diálogo "sobre los riesgos económicos y de salud mental en lugar de recurrir a la prohibición vacía", precisó la SAP.

Un casino en la palma de la mano

La proliferación de plataformas de apuestas online y casinos virtuales generan en la actualidad un acceso a los juegos de azar muy sencilla y naturalizada, tanto para quienes ya juegan en espacios físicos como bingos o ruletas, como para quienes nunca quisieron acceder a este tipo de esparcimiento.

Las apuestas online.
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"El acceso a los juegos de azar ya no exige que los jóvenes salgan de sus casas; hoy se encuentra al alcance de un clic en sus pantallas", aseveran los especialistas de la SAP.

En este video, la médica Silvina Pedrouzo comparte una realidad preocupante: según datos de Kids Online Argentina, uno de cada tres niños y adolescentes ya apostó en línea alguna vez.

"Desde la Sociedad Argentina de Pediatría buscamos poner este tema sobre la mesa para analizar su impacto en el bienestar emocional de las infancias y brindar herramientas de prevención aplicables tanto en los hogares como en la consulta médica", asevera la especialista.

Fuente: Agencia DIB

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