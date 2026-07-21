Cuando el juego deja de ser un juego: informe de la SAP sobre adicción a las pantallas y apuestas online

Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un comunicado que pone el foco en el uso excesivo de pantallas y la pérdida de control en los hábitos como señal de alerta.

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"No todo uso frecuente de pantallas constituye una adicción, pero toda pérdida de control es una señal de alerta clara", remarca la entidad.

Mentiras, irritabilidad, aislamiento y cambios abruptos de humor funcionan como signos de alarma de alteración de la conducta. El uso excesivo del celular, pasar horas en los juegos en línea o prestar demasiada atención a las apuestas online son acciones que pueden derivar, en los adolescentes, en una pérdida de control y desarrollar rasgos de una personalidad adictiva.

La prevención de que estas conductas pueden ser nocivas y poco saludables "debe darse en el entorno familiar y en la escuela" , promoviendo el pensamiento crítico y el diálogo "sobre los riesgos económicos y de salud mental en lugar de recurrir a la prohibición vacía ", precisó la SAP.

Un casino en la palma de la mano

La proliferación de plataformas de apuestas online y casinos virtuales generan en la actualidad un acceso a los juegos de azar muy sencilla y naturalizada, tanto para quienes ya juegan en espacios físicos como bingos o ruletas, como para quienes nunca quisieron acceder a este tipo de esparcimiento.

Las apuestas online.

"El acceso a los juegos de azar ya no exige que los jóvenes salgan de sus casas; hoy se encuentra al alcance de un clic en sus pantallas", aseveran los especialistas de la SAP.

En este video, la médica Silvina Pedrouzo comparte una realidad preocupante: según datos de Kids Online Argentina, uno de cada tres niños y adolescentes ya apostó en línea alguna vez.

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"Desde la Sociedad Argentina de Pediatría buscamos poner este tema sobre la mesa para analizar su impacto en el bienestar emocional de las infancias y brindar herramientas de prevención aplicables tanto en los hogares como en la consulta médica", asevera la especialista.

Fuente: Agencia DIB