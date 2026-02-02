El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

Las arenas bonaerenses recibieron este enero la segunda edición de Playa Olímpica , la propuesta del Comité Olímpico Argentino (COA) que este año tuvo en el horizonte los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La iniciativa se consolidó como una de las principales propuestas deportivas, recreativas y educativas del verano. Impulsada por el COA, “recorrió múltiples ciudades del país y volvió a acercar el espíritu olímpico a miles de personas, en escenarios naturales y de acceso libre”.

La Playa Olímpica estuvo presente en Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese y Playa Grande), Chapadmalal (La Colmena), Miramar (Daytona Beach), Pinamar (Playa Deportiva y Club Camarones), Cariló (Hemingway y Golf Cariló) y Villa Gesell (Ciento25). Además, este año se sumaron las ciudades de Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

Con una agenda sostenida de actividades de miércoles a domingos, la programación incluyó más de veinte deportes y disciplinas, como atletismo, beach handball, beach volley, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, beach tennis, básquet 3x3, beach hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, patinaje, cestobol, netball, tenis de mesa, pádel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo y deportes adaptados. Además hubo múltiples propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad.

Según destaca el Comité Olímpico, participaron atletas olímpicos, panamericanos y mundiales, como Paula Pareto, Cecilia Carranza, Walter Pérez, Germán Chiaraviglio, Los Pumas 7, Rocío Sánchez Moccia, Lele Usuna, Agostina Hein, Delfina Merino, Matías Dell Olio, Luchy Cosoleto y Nora Vega, quienes acompañaron las actividades como embajadores del deporte argentino y brindaron clínicas abiertas, compartieron experiencias, valores y conocimientos con chicos, jóvenes y familias.

Como continuidad de la propuesta, la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá más actividades durante la segunda quincena de este febrero. En Mar del Plata, por ejemplo, se desarrollará la 42ª Exhibición de Rescate de Guardavidas en la Playa del Museo y un torneo de beach tennis en Playa Varese.

