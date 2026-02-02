martes 03 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 23:29

El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

Las ciudades bonaerenses fueron sede de la segunda edición de Playa Olímpica, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Argentino.

Diarios Bonaerenses | Gastón M. Luppi
Por Gastón M. Luppi
La Playa Olímpica tuvo como escenario principal Playa Varese, en Mar del Plata.

La Playa Olímpica tuvo como escenario principal Playa Varese, en Mar del Plata.

Comité Olímpico Argentino

Las arenas bonaerenses recibieron este enero la segunda edición de Playa Olímpica, la propuesta del Comité Olímpico Argentino (COA) que este año tuvo en el horizonte los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Bastián Jeréz ha dado un paso adelante en su recuperación.

Operaron por séptima vez a Bastián Jerez tras permanecer 10 días estable
El Hotel Quequén, ícono de los veranos de lujo y tranquilidad que pasaban las familias porteñas de élite en las costas de Necochea. (Archivo Ecos Diarios) 

Hotel Quequén: el gigante amarillo que en su silencio guarda historias de una época de lujo y progreso

La iniciativa se consolidó como una de las principales propuestas deportivas, recreativas y educativas del verano. Impulsada por el COA, “recorrió múltiples ciudades del país y volvió a acercar el espíritu olímpico a miles de personas, en escenarios naturales y de acceso libre”.

Playa Olímpica 02
Comité Olímpico Argentino

Comité Olímpico Argentino

La Playa Olímpica estuvo presente en Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese y Playa Grande), Chapadmalal (La Colmena), Miramar(Daytona Beach), Pinamar(Playa Deportiva y Club Camarones), Cariló(Hemingway y Golf Cariló) y Villa Gesell (Ciento25). Además, este año se sumaron las ciudades de Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

Con una agenda sostenida de actividades de miércoles a domingos, la programación incluyó más de veinte deportes y disciplinas, como atletismo, beach handball, beach volley, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, beach tennis, básquet 3x3, beach hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, patinaje, cestobol, netball, tenis de mesa, pádel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo y deportes adaptados. Además hubo múltiples propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad.

Playa Olímpica 03

Según destaca el Comité Olímpico, participaron atletas olímpicos, panamericanos y mundiales, como Paula Pareto, Cecilia Carranza, Walter Pérez, Germán Chiaraviglio, Los Pumas 7, Rocío Sánchez Moccia, Lele Usuna, Agostina Hein, Delfina Merino, Matías Dell Olio, Luchy Cosoleto y Nora Vega, quienes acompañaron las actividades como embajadores del deporte argentino y brindaron clínicas abiertas, compartieron experiencias, valores y conocimientos con chicos, jóvenes y familias.

Playa Olímpica 04

Como continuidad de la propuesta, la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá más actividades durante la segunda quincena de este febrero. En Mar del Plata, por ejemplo, se desarrollará la 42ª Exhibición de Rescate de Guardavidas en la Playa del Museo y un torneo de beach tennis en Playa Varese.

Playa Olímpica 05

Fuente: Agencia DIB

Por  Gastón M. Luppi