lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 13:16

Una reunión en el Concejo Deliberante de Mar del Plata terminó a las piñas

La sesión entre taxistas y choferes de apps se descontroló mientras se debatía la regulación de las aplicaciones.

Por Agencia DIB
El Concejo Deliberante marplatense descontrolado. (Imagen TV)

El Concejo Deliberante marplatense descontrolado. (Imagen TV)

La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte este lunes en Mar del Plata terminó abruptamente a los golpes dentro del Concejo Deliberante. Entre gritos, insultos y golpes, un grupo de taxistas, remiseros y conductores de plataformas digitales hicieron que la sesión quedara suspendida.

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El enfrentamiento en medio de una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana se desató mientras se debatían proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte y quedó registrado en la transmisión oficial.

El conflicto comenzó en la barra, donde se ubican el público y los invitados durante las reuniones de comisión, y en pocos minutos escaló hasta el recinto, con empujones, piñas e incluso objetos arrojados entre los presentes, lo que obligó a las autoridades a dar por finalizada la reunión en medio de un clima de fuerte tensión.

Participaban del intenso debate representantes de la Asociación Civil Conductores Unidos, de Ra.Ta.Ca., de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y de otras entidades de taxis y remises.

En momentos que exponía Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales, el clima se caldeó. Fue luego que asegurara que “la actividad no es ilegal”. En ese momento, taxistas y remiseros comenzaron a responderle a los gritos, recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por ordenanza en el partido de General Pueyrredon.

A eso le siguió una serie de empujones y agresiones verbales, algo que los organizadores no pudieron frenar. Y todo se trasladó hacia el interior del recinto, incluso sobre las bancas de algunos concejales, que intentaron intervenir separando a los involucrados. Pese a que el clima tras varios minutos se calmó, la sesión fue suspendida.

Fuente: Agencia DIB

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