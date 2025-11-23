domingo 23 de noviembre de 2025
23 de noviembre de 2025 - 14:08

Copa Ciudad de La Plata: tenis de primer nivel para cerrar el año

Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Luciano Darderi y Francisco Comesaña jugarán un “desafío” de platenses contra representantes de la Costa Atlántica.

Diarios Bonaerenses | Gastón M. Luppi
Por Gastón M. Luppi
Los tenistas de La Plata Tomás Etcheverry y Thiago Tirante.

Horizonte 2028

Tenis del bueno para bajarle la persiana al año deportivo. Los locales Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, junto a los también bonaerenses Luciano Darderi y Francisco Comesaña, serán los protagonistas de la segunda edición de la Copa Ciudad de La Plata, “El Desafío”. El evento se realizará el sábado 6 en el Club Universitario, en la localidad de Manuel B. Gonnet.

De la primera edición, el año pasado, tomaron parte únicamente los platenses Etcheverry y Tirante, actualmente números 60 y 101, respectivamente, en el ranking mundial de la ATP. Y a ellos este año se suman el gesellino nacionalizado italiano Darderi, puesto 26 del escalafón y ganador de tres títulos este año (Umag, Bastad y Marrakech), y Comesaña, 61º del ranking y, junto a Etcheverry, integrante del equipo argentino que jugó la semana pasada las finales de la Copa Davis en Bologna, Italia.

Según le contó a la agencia DIB Gustavo Merbilhaa, a cargo de la organización del evento, será “un desafío entre los jugadores de La Plata contra los dos de la Costa Atlántica”. Ese sábado 6 la actividad comenzará a las 2 de la tarde, con un encuentro entre Tirante y Comesaña, partido a dos sets que, en caso de igualdad, se definirá por la vía del “súper tie break”. Luego se enfrentarán Etcheverry y Darderi y, por último, habrá un juego de dobles entre los anfitriones platenses contra los “visitantes” Darderi y Comesaña. La jornada incluirá entrega de premios, música en vivo y food trucks.

Además, el día anterior (5 de diciembre) se realizará una clínica para unos 100 chicos de escuelas de tenis de La Plata, a cargo de Etcheverry y Tirante. Y también habrá una “clase magistral” a cargo de los tenistas locales. Las actividades del viernes serán con entrada libre y gratuita. Las entradas para el sábado tienen un costo de $ 25.000 y se pueden adquirir a través de la tiquetera “Platea 1”, y también estarán disponibles en distintos clubes de tenis de la ciudad.

El estadio tendrá capacidad para alrededor de 1.500 espectadores y un porcentaje del dinero recaudado será donado al Hospital de Niños Sor María Ludovica. (DIB)

